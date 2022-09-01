「退伍軍人症」新州現蹤 4確診1死

新澤西州 衛生官員指出，莫塞郡(Mercer)漢米爾頓鎮(Hamilton)發現四起退伍軍人症(Legionnaires' disease)確診病例，其中一例死亡；由於四起病例發現地點均在翠登自來水公司(Trenton Water Works)供水範圍，初步懷疑是患者吸入受軍團菌污染的霧化水而感染。

公衛官員表示，退伍軍人症是一種由軍團菌引起的肺炎，雖與供水品質有關，但不會因喝下含有軍團菌的水而染病，通常是患者以呼吸道吸入霧化的受污染水而引起的吸入性肺炎。

新州長期以來都是受退伍軍人症影響的「重災區」，每年平均確診約250例至350例，去年就通報了246例確診病例，其中30人死亡。

州衛生廳已組織調查這些病例，同時持續監測翠登自來水公司的水源品質；公衛部門聲明說，「漢米爾頓鎮至少20戶家庭自發性將家用自來水送驗，確定軍團菌存在；我們將調查可能促成軍團菌生長的因素，評估應對方法。」

在政府部門有具體防治作為前，衛生廳特別呼籲家中有呼吸道症狀或50歲以上長者的民眾，要注意優化供水管線；州衛生廳說：「目前還不確定在家中檢測 到軍團菌的住宅是否比其他人家更易患上退伍軍人症，但由於軍團菌沒有『安全容許值』，因此建議家中有高風險族群的家庭，務必要保證管線維持最佳狀態。」

退伍軍人症死亡率雖高達12%，但可用抗生素治療，只是由於退伍軍人症患者症狀包含咳嗽、呼吸急促、發燒、肌肉痠痛、頭痛等與新冠肺炎非常相似的症狀，在疫情 期間很難分辨，因此州衛生廳呼籲家中檢測含有軍團菌的民眾若出現這些症狀，務必盡速就醫釐清。