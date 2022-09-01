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「退伍軍人症」新州現蹤 4確診1死

編譯柯立偉／綜合報導

新澤西州衛生官員指出，莫塞郡(Mercer)漢米爾頓鎮(Hamilton)發現四起退伍軍人症(Legionnaires' disease)確診病例，其中一例死亡；由於四起病例發現地點均在翠登自來水公司(Trenton Water Works)供水範圍，初步懷疑是患者吸入受軍團菌污染的霧化水而感染。

公衛官員表示，退伍軍人症是一種由軍團菌引起的肺炎，雖與供水品質有關，但不會因喝下含有軍團菌的水而染病，通常是患者以呼吸道吸入霧化的受污染水而引起的吸入性肺炎。

新州長期以來都是受退伍軍人症影響的「重災區」，每年平均確診約250例至350例，去年就通報了246例確診病例，其中30人死亡。

州衛生廳已組織調查這些病例，同時持續監測翠登自來水公司的水源品質；公衛部門聲明說，「漢米爾頓鎮至少20戶家庭自發性將家用自來水送驗，確定軍團菌存在；我們將調查可能促成軍團菌生長的因素，評估應對方法。」

在政府部門有具體防治作為前，衛生廳特別呼籲家中有呼吸道症狀或50歲以上長者的民眾，要注意優化供水管線；州衛生廳說：「目前還不確定在家中檢測到軍團菌的住宅是否比其他人家更易患上退伍軍人症，但由於軍團菌沒有『安全容許值』，因此建議家中有高風險族群的家庭，務必要保證管線維持最佳狀態。」

退伍軍人症死亡率雖高達12%，但可用抗生素治療，只是由於退伍軍人症患者症狀包含咳嗽、呼吸急促、發燒、肌肉痠痛、頭痛等與新冠肺炎非常相似的症狀，在疫情期間很難分辨，因此州衛生廳呼籲家中檢測含有軍團菌的民眾若出現這些症狀，務必盡速就醫釐清。

檢測 新澤西州 疫情

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