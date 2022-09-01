新州法官裁決：偽造滑倒肇因副校長復職

新澤西州高中副校長阿瑪達‧桑胡安因2020年捏造滑倒意外的原因被降職，上訴法院日前判決仲裁人無權降職，宣判讓其復職。(取材自推特)

新澤西州 西紐約一名副校長因2020年捏造滑倒意外的原因被降職，州上訴法院日前判決仲裁人無權降職，宣判讓其復職。

根據日前公布的法庭文件，上訴法院法官小組裁定，該案的仲裁人越權將阿瑪達‧桑胡安(Amada Sanjuan)降職為小學教師。

法官小組仍維持仲裁人的其中一項判決，不會支付桑胡安停職120天以及仲裁人額外追加停職60天的欠薪。

2020年2月桑胡安在紀念高中(Memorial High School)的樓梯間摔倒，她摔倒後在樓梯底端停留，其他人上前關心，監視器拍到剩下桑胡安獨自一人時，她走到樓梯中間放上一張紙，待其他人返回後向大家謊稱樓梯的紙張害她跌倒。

裁決指出，校方稱桑胡安試圖「操縱意外現場」，並且偽造報告，之後還持續說謊；她的事件報告聲明構成「保險 欺詐」，並且因拒絕透露何人告訴她監視器影像散布的消息而違反命令。

桑胡安自1997年以來便在該學區 任職，2021年1月仲裁人裁定解僱桑胡安的懲處過於嚴厲，並判定應給予其教職，但不支付欠薪。

上訴法院的裁決稱法規未納入降級作為教職人員的懲處，仲裁人無權執行該形式的懲戒。

上訴法院小組未進一步就桑胡安是否該減薪表達立場，但要求仲裁人發布補充裁決，決定桑胡安的薪資問題將如何處理。