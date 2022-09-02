新州歌舞會 與 新州郵局工會聯歡

本報新澤西訊

新州 歌舞會受新州郵局工會邀請，在8/28風和日麗的星期天，參加了新州郵局工會一年一度的燒烤聯歡活動。

聯歡活動豐富多彩，除了抽獎，各種娛樂競賽，遊戲，豐富的食物之外，今年的重頭戲是首次邀請新州歌舞會參與表演助興。當第一個節目《鼓動天地》上場時，大家就被漂亮大氣的腰鼓舞蹈所吸引，腰鼓的鼓點與舞蹈的配合讓他們感到十分新穎。

接下來表演了英文男女生二重唱，中國功夫太極扇，爵士舞蹈以及女生小合唱，所有節目都得到了大家的熱烈掌聲，在表演中，一些郵局工會會員也隨著音樂即興舞蹈參與其中，氣氛非常活躍。演出結束後大家反應非常好，工會主席一再感謝，並當場邀請歌舞會為下一次的郵局退休 大會表演。

新州歌舞會從2006年成立，會員每星期日聚在一起唱歌跳舞，每年聖誕新年及中國新年去社區和老人院慰問演出，16年來演出了70餘次，受到了各方好評。疫情 期間歌舞會也沒有停止活動，喜愛唱歌的Tina為提高大家的歌唱水準，專門設立了歌舞會聲樂課堂，利用Zoom教大家唱歌。負責指導腰鼓的魏碧峰老師曾經是中國福州千人腰鼓指導老師。歌舞會歡迎有興趣的朋友加入參與，聯繫：732-491-7696。