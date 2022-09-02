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主恩堂夏日野餐 老少同樂

本報新澤西訊

本報新澤西

  位於帕西派尼的新澤西主恩堂日前舉辦夏日野餐會，有老少三百多人參加。教會每年度的野餐會因為疫情關係曾停辦兩年，直到現在疫情好轉才恢復，大家才有機會相聚。

  當天下午的夏日野餐會，首先由戎翰牧師帶領大家禱告，接著由恩福姐妹帶領的團體舞開場，展開一系列精彩的跳舞、唱歌、各種遊戲和球類比賽等節目，老友們坐在篷帳下一邊欣賞表演一邊聊家常，釋放了兩年來被隔離無法見面的苦悶，不時傳出開朗的笑聲！

  隨著精彩節目進行，大家還同時享用教會供應的可口美味的餐盒：有雞腿飯、排骨飯、什錦米粉、炒麵、各式壽司及Pizza等，還有飲料、西瓜水果等，大快朵頤。壓軸的老少拔河比賽，父母和小孩們踴躍參加(如圖)，都全力以赴，難分勝負，孩子們人人有獎，皆大歡喜！這次還邀請了許多親朋好友和街坊鄰居來參加，一起共度了一個溫馨愉快的下午。

  主恩堂因疫情減緩已正式開放聚會，中文堂主日崇拜時間是每週日上午9:45-11:15am，英文堂崇拜是11:30-1:00pm， 台語堂崇拜是11:30-1:00pm (副堂）, 另外還有主日學，兒童及青少年主日崇拜，歡迎參加！詳情請看網站：cccnj.org。 新澤西主恩堂地址：232 S. Beverwyck Road, Parsippany, NJ 07054.

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