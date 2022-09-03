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一站式植牙 ~ 寰宇牙科 省時省力又省錢

本報新澤西訊
恭喜寰宇牙科榮獲2022年度Ford Lee最佳商業名人堂殊榮
恭喜寰宇牙科榮獲2022年度Ford Lee最佳商業名人堂殊榮

本報新澤西

  為什麼選擇寰宇植牙？

  免費咨询；提供急診服務；寰宇提供包括華語等10种语言服務；一流的口腔外科醫師以及牙周病專家；東海岸首屈一指植牙每年總量超过 10,000 顆；絕對的價格優勢；12個月無息貸款計畫。  (本段請以粗體字呈現，謝謝！)

  新州寰宇植牙中心(Universal Dental Implants Center)擁有60多年臨床醫療經驗,榮獲TOPDENTISTS官方認證的頂級牙科；2022年度Ford Lee最佳商業名人堂等殊榮。寰宇為廣大患者提供周到，親切的服務，其中 “一站式”植牙可稱為省時省力省錢的貼心計畫, 牙冠、牙橋的製作都在中心完成, 深受大家的好評。

  寰宇還特別為華人提供最好的優惠方案與無息貸款方案，讓患者們無需有經濟上的負擔。例如單顆的植牙價格為$1250（全包），其包含植牙$99 +牙基$151 +頂級瓷冠$1000；中心傳統的全口覆蓋義齒相比較單顆植牙有更多優惠，通常市場價格每排上牙或下牙的價格在7,500美元左右，而在寰宇植牙中心全口義齒只須4,500美元，並提供12個月無息貸款計畫，這就是“一站式植牙”優勢之一的完美體現。

  健齒一生，寰宇有心!期待您免費諮詢,親自來體驗。寰宇植牙兩家中心為您提供全方位的服務。Fort Lee診所: 201-461-0003; 1565 Palisade Ave，Fort Lee NJ 07024; Bergenfield 診所: 201-374-1900;99 New Bridge Road，Bergenfield NJ 07621

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