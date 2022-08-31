攻擊80歲失智母致死 女兒辯稱自我防衛

新澤西州65歲居民羅瑞塔‧巴爾被控以掃帚攻擊80歲的母親，後者在衝突三天後死亡。(6abc電視台截圖)

新澤西州 格洛斯特郡(Gloucester County)65歲的羅瑞塔‧巴爾(Loretta A. Barr)被控以掃帚攻擊80歲的母親佛羅倫斯‧迪克里肖(Florence Dicriscio)，後者在衝突三天後死亡；巴爾的辯護律師表示，迪克里肖先動手，巴爾只是正當自我防衛，全案訂下月底預審。

助理檢察官 妲娜‧安東(Dana Anton)表示，住在華盛頓鎮(Washington Township)的巴爾本月6日在母女爭吵中，以掃帚多次攻擊高齡老母，迪克里肖送醫發現內傷嚴重，三天後回天乏術。

安東表示，鄰居發現受傷的老太太獨自坐在門外後報警；警方到場後，迪克里肖告訴警方，女兒用掃帚打她的頭並將她鎖在門外。

警方當時試圖與巴爾對談，但發現巴爾用微波爐推車擋住門口，之後巴爾做筆錄時提供另一套說詞，且未提及任何人持掃帚當作攻擊武器。

巴爾的辯護律師伯恩斯坦(Mark Bernstein)說，巴爾是母親的唯一照顧者，她的母親罹患阿茲海默症，不但失智且有暴力傾向，但這一家人無法負擔專門照護機構的費用。

伯恩斯坦說，「迪克里肖多次對巴爾拳腳相向」，案發當天傍晚，巴爾說母親攻擊她，抓傷她的臉，迪克里肖之後在扭打中摔跤，頭部著地。

伯恩斯坦說，巴爾當時把門上鎖是因為母親「失控」，堅稱委託人是自我防衛。

法院文件顯示，迪克里肖的傷勢直到她送醫診療才發現，包括腦部出血、肋骨斷裂，以及壓迫性脊椎損傷；她被轉診到費城 的醫院接受治療，9日過世，驗屍報告顯示她死於頭部與胸部的鈍力外傷。

鄰居告訴警方，當時聽到房內傳扭打和撞擊的聲響，檢察官引述鄰居說法表示，「聽起來就像把人丟來丟去」。

巴爾被控一級加重謀殺罪和四級持武罪，主審法官裁定巴爾不得保釋，訂9月22日舉行預審聽證會。