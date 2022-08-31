煮飯一半突抓狂 賓州男刺死女友與她女兒

賓州31歲男子克萊茲在廚房煮飯煮到一半，突然發狂抄起菜刀對34歲女友一陣猛砍，同時還殺了女友未公布姓名的孩子，並傷到同住室友。(約克郡監獄照片)

賓州 約克郡(York)31歲的嫌疑人克萊茲(Keith Kretzer)本月22日晚間在廚房煮晚飯煮到一半，突然發狂抄起菜刀猛砍34歲女友克莉絲汀‧福斯克(Christine Fousek)，還殺了女友五歲的女兒，並傷到同住室友；克萊茲目前已被捕，羈押在約克郡監獄 候傳中，警方未公布克萊茲與兩名死者和另兩名傷者間的關係。

賓州警方指出，當晚7時19分克萊茲與女友和她的五歲女兒在地下室廚房做菜，克萊茲自述因為「感覺有什麼東西控制住自己」而抓起一把刀，朝福斯克和小女孩砍去，攻擊兩位死者的頭部、頸部等重要部位；兩人死亡後，克萊茲走到客廳攻擊一位63歲婦女，接著上到二樓攻擊28歲住客，所幸兩人送醫後都沒有生命危險。

警方表示，克萊茲在與第四名傷者，即住在二樓的28歲住客搏鬥時「突然一下子清醒」，立刻跑出家門外的一大片田野，同時嘴裡還不停咒罵：「我XX的殺人了」。

警方約一小時後獲報趕抵現場，發現福斯克與五歲女兒明顯當場死亡，第三位受攻擊的63歲老嫗則傷重緊急送醫急救，第四位受攻擊的28歲住客則只有皮肉傷；由於兩人死亡、兩人受傷，警方以兩項殺人罪及兩項殺人未遂罪逮捕克萊茲。

賓州警方並在隨後搜查克萊茲住處，發現大麻 、迷幻蘑菇(psychedelic mushroom)及吸毒工具等，初步懷疑克萊茲是受毒品影響產生幻覺才殺人，不過詳細作案動機、手法及原因還有待警方報請檢察官進一步深入調查。