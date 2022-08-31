氣象預測 新州今秋將比以往熱 但降雨量難以預料

氣候預測中心表示，跡象表明新澤西州 9 月氣溫將高於正常。圖為民眾走在海邊的木板人行道。(Getty Images)

氣候變遷導致季節更替異常，氣象專家普遍認為，新澤西州 、東北地區、大西洋中部及其他地區今年秋季氣溫將高於正常，降雨量難料。

國家氣象局(National Weather Service)旗下的氣候預測中心(The Climate Prediction Center)說，跡象顯示新澤西州9月氣溫將高於正常，但沒有跡象足可顯示降雨量會如何。

氣象預報媒體AccuWeather預報員也一致認為，新州 、美國東北部和大西洋中部地區秋季之初可能溫暖，對國家氣象局和其他天氣預報員而言，秋季自9月1日正式開始，持續到11月30日。

AccuWeather 初秋展望時提到，隨著學生返校和足球賽季開始，前述這些地區目前高於正常的氣溫將持續到初秋。

氣象預報公司NY NJ PA Weather負責人迪馬蒂諾(Steven DiMartino) 認為，9月氣溫會有波動，月初勞工節長周末可感受到較涼爽天氣，但平均氣溫略高於正常。

新州乾旱問題更令人擔憂，迪馬蒂諾說，9月有很多冷鋒通過，將變得較潮濕，但除非受熱帶影響，否則平均濕度將低於正常值。

今夏到目前為止，大西洋只有三個命名風暴成形，卻沒有任何一個風暴足以變成颶風。

迪馬蒂諾說，假如有熱帶風暴 或殘餘低壓，降雨量便很快高於正常水平、可扭轉乾旱，不過短時間驟然降雨會導致徑流、破壞表土、樹木大量倒塌、山洪暴發。

許多氣象專家認為，最好的狀況是，每隔幾天在大片地區下雷暴雨或陣雨，雨量少量至中量，而不是短短幾小時掀起強風暴、驟下一兩次傾盆大雨，之後是漫長乾旱。

由於夏季炎熱乾燥，一些預報員已預測新州和其他北部州秋葉季節將黯淡無光，有些人認為，秋葉變色可能延遲開始、有些地區秋葉盛景隨之延後。