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殺害賓州26歲母親 DNA破35年懸案 兇手已死亡

編譯陳韻涵／綜合報導
賓州26歲母親安娜‧凱恩(右)1988年遭冷血殺害，今年借助基因族譜科技和30年前當地報社收到匿名信上的DNA證據，確認兇手為格里姆(左)，但他已於四年前去世。(wgal電視台截圖)
賓州26歲母親安娜‧凱恩(右)1988年遭冷血殺害，今年借助基因族譜科技和30年前當地報社收到匿名信上的DNA證據，確認兇手為格里姆(左)，但他已於四年前去世。(wgal電視台截圖)

賓州26歲母親安娜‧凱恩(Anna Kane)1988年遭冷血殺害的懸案，今年終於借助基因族譜科技和30年前當地報社收到匿名信上的去氧核糖核酸(DNA)證據，確認兇手身分，但兇手四年前自然身故，逃過法網。

凱恩1988年10月23日被發現陳屍在派瑞鎮(Perry Township)昂特勞尼步道(Ontelaunee Trail)，脖子上有勒痕。

賓州州警與柏克斯郡(Berks County)地方檢察官亞當斯(John Adams)日前召開記者會宣布，這起命案懸宕近35年後，終於透過一封寄到當地報社「雷丁鷹報」(Reading Eagle)匿名信上採集到的DNA，借用DNA基因族譜技術找到嫌犯格里姆(Scott Grim)。

凱恩遇害時穿著的服飾上留有兇嫌DNA，當時只能判定為男性，無從揪出兇手。

「雷丁鷹報」1990年以頭版全版報導凱恩遇難的故事，希望協助尋找更多線索；同年2月，州警沃莫(Daniel Womer)表示，「雷丁鷹報」收到一封署名為「熱心市民」的匿名信中包含鉅細靡遺的犯案細節，「調查人員相信，寫信者就是兇手」。

這封信裝在以唾液黏合的信封裡，調查人員將其送檢DNA，果然發現與凱恩血衣上相符的DNA；警方接著取得格里姆的DNA進一步檢測，發現三者DNA相符，但未說明如何取得格里姆的DNA。

警方表示，格里姆則曾在2002年因寄送恐嚇信騷擾商業夥伴的案件落網。

1990年並無基因族譜技術，直到今年才透過維吉尼亞州DNA分析服務「Parabon奈米實驗室」檢測確認嫌犯身分。

格里姆雖被認定為兇手，但他2018年自然死亡，享年58歲，逃過刑事審查。

警方表示，格里姆的資料並未出現在聯邦調查局(FBI)的DNA聯合索引系統，該系統在凱恩遇害的1988年甫上線。

官員表示，警方曾對格里姆進行身家與情感關係調查，但未發現他與凱恩的實質關係；沃莫則說，凱恩曾從事性工作，格里姆可能是恩客。

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