新澤西州乾旱 玉米、大豆歉收 價格上揚

新澤西州夏季持續的酷熱及只有零星小雨，使得一些高經濟價值的農作物，如玉米和大豆，預計收成比去年下降，早已抬高了的價格仍會持續。(Getty Images)

新澤西州 夏季持續的酷熱及只有零星小雨，使得玉米在無法獲得灌溉的土地上枯萎，大豆在烈日下還未結子時已經落花，這個境況讓部分農民處境異常艱難。

7月及8月炎熱乾燥的天氣，高濕度加上一波又一波的熱浪，嚴重影響農作物收成，即使上星期短暫涼爽，但一些農民左盼右望的一場持續豪雨卻始終不見蹤影。

新澤西州大部分地區出現乾旱，在可見的未來仍會是如此，州長墨菲(Phil Murphy)已要求州民要節約用水。

不過，目前的農產季節也非一片蕭條，因為全州仍有近萬個農場在生產，田地裡有近百種不同的農作物；但新州一些高經濟價值的農作物，如玉米、大豆和桃子，預計收成比去年下降，早已抬高了的價格仍會持續。

聯邦農業部 上周預計，當今年完成生產及收成後，新澤西州的大豆產量，將從2021年的每英畝46蒲式耳(bushel，相當於60磅)，降至今年的36蒲式耳，桃子產量也從2021年每英畝1萬3700噸下降到今年的7500噸。

不過也有農民認為，桃子收成減少與酷熱無關，主要是今年初花蕾凍傷所致。塞勒姆郡(Salem County)一名農場主指出，炎熱對農作物不利，但對桃子則不算什麼。

雨水減少對蔓越莓(cranberry)來說也未必是壞事，農業部預測，作為全美第四大生產州的新澤西州，今年將收穫59萬桶蔓越莓，略高於去年的58萬9000桶。

有農場主解釋，雨水過多會稀釋糖分，而溫和的乾旱條件往往會使水果更甜，桃子及蔓越莓就是個好例子；如果又冷又濕、降冰雹或刮大風，情況反而糟糕得多，熱帶風暴 對這些農作物造成的損害將遠大於乾旱。

然而對於必須用水灌溉的農作物來說，乾旱就是個沉重打擊，種植飼料玉米、穀物及飼料作物的農民，就很依賴雨水，但今夏卻很少見到暴雨。

不論農作物出現豐收或歉收，價格肯定會上升，因為農民投入的成本，包括種子、燃料、化肥、勞動力及包裝的價格等因通膨全都急升。