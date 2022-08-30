拜登免萬元學貸 賓州、新州數十萬人受惠

從賓州州立學院畢業的馬塞爾有1萬8000元學貸，他說獲免除萬元學貸可助他搬出父母家，找個自己的住處。(美聯社)

拜登總統宣布的免除學貸計畫，為年收入不到12萬5000元的人最多減免1萬元和為領取裴爾助學金(Pell Grants)的低收入 者減免2萬元，將使數十萬賓州 和新澤西州的借貸人受益，兩州免除學貸總計260億元。

拜登的減免學貸計畫是履行他2020年的競選承諾，但遭到左右兩派的批評，部分右翼人士認為是不負責任的政策， 尤其是在通貨膨脹持續居高不下的時期；而部分左派則認為免除額度太少，遠遠不夠。

全國4300萬人共背負學貸1兆6000億元，賓州和新州 是300多萬人背負1086億元學貸，按照年收入不到12萬5000元的標準，如果每人減免1萬元，賓州和新州就是減免260億元。

賓州拖欠的聯邦學貸總額居全國第六位，新州是第12位。

全國的學貸水平是人均3萬7700元，人均學貸最低的是波多黎各，其次是北達科他州，人均學貸水平最高的華盛頓特區。賓州和新州的人均學貸水平都是3萬6000元左右，新州比賓州略高。

華盛頓特區和喬治亞州背負學貸的居民接近近五分之一，而在賓州和新州，借貸人占成年人的比重則屬於全國最高之一。

拜登政府表示，年收入不到7萬5000元的家庭占到免除學貸總額的90%，但免除1萬元和2萬元學貸的政策對賓州和新州有何影響則很難評估，因為聯邦學貸的資料不包括背負者的收入信息，也沒有裴爾助學金領取者的分類。

並非所有背負學貸的人都是年收入不到12萬5000元，裴爾助學金是提供給低收入家庭的學生，他們的學貸是豁免2萬元，將增大學貸免除的總額。

儘管部分人的學貸水平超過10萬元，但賓州和新州逾半數人的學貸不到2萬元，學貸在2萬到4萬元之間的人不到四分之一。

如果學貸負擔在1萬元以下的每個賓州人和新州人的年收入都不超過12萬5000元，那麼兩州將有80多萬人的學貸被全部免除。