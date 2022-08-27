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新州大西洋城海域水溫飆83.8度 打破6年紀錄

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州大西洋城附近海域的水溫繼9日降到創紀錄的56度低溫後，時隔兩周海溫又在24日飆到創紀錄的83.8度高溫。(Getty Images)
新澤西州大西洋城附近海域的水溫繼9日降到創紀錄的56度低溫後，時隔兩周海溫又在24日飆到創紀錄的83.8度高溫。(Getty Images)

新澤西州大西洋城(Atlantic City)附近海域水溫繼9日降到創紀錄的56度低溫後，時隔兩周又在24日飆到創紀錄的83.8度高溫，打破同一海域2016年8月10日的83.3度平均水溫紀錄。

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)位於伯靈頓郡霍利山鎮(Mount Holly)的地區辦公室氣象人員菲茨西蒙斯(Paul Fitzsimmons)指出，海溫的波動與風向息息相關，7月底至8月初間由於盛行西南風，將沿岸溫暖海水往外海推送，導致同地區下層水溫較低的海水上升，從而使沿岸水溫直線下探。

然而，這兩周盛行風向改變，來自北面的風將外海較溫暖的海水往海岸線吹送，使陸地沿岸地區溫度較低的海水「被擠到下層」；再加上「地球自轉偏向力」(Coriolis force，有譯「科氏力」)的影響，使被北風往南推送的海水會往東偏移路徑，更靠近陸地，導致愈近大陸，水溫愈高。

地球自轉偏向力的影響也體現在熱帶風暴的運動上，由於緯度愈低，地球自轉偏向力影響愈弱，但愈往高緯度走，由於地球自轉偏向力影響愈強；原則上低緯地區風暴移動速度約每小時18哩以內，超過30度緯度線時，速度會愈來愈快，甚至超過每小時60哩。

不過，大西洋城水溫的變化是地域性的，不論水溫升降都沒有大範圍的影響；羅格斯大學(Rutgers University)海洋觀測中心主任克勞利(Michael Crowley)說：「由於風力預報的不確定性，各種模型預測的五日以內的風向模式差異很大，很難說接下來一周水溫的走勢是升是降。」

熱帶風暴 新澤西州 低溫

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