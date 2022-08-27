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紐澤西佛光會 捐贈文具給南平原市清寒生

新澤西州訊
紐澤西佛光協會雲水分會會長張春梅(右三)及五位會員代表將捐贈的中、小學生書包文具，送到南平原市社福部，由主任巴瑞(左三)代表接受。(熊佳提供)
紐澤西佛光協會雲水分會會長張春梅(右三)及五位會員代表將捐贈的中、小學生書包文具，送到南平原市社福部，由主任巴瑞(左三)代表接受。(熊佳提供)

國際佛光會紐澤西協會日前在雲水分會會長張春梅、協會督導李幸玲、陳宜文，以及臥龍分會會長熊佳、協會理事詹宏文和連素女等人代表下，將30個書包和文具物品送到位於長者活動中心內的南平原市社福部，由社福部主任巴 瑞(Heather Barry)代表接受。

國際佛光會紐澤西協會於2018年起，持續捐贈書包及文具用品給南平原市清寒學生，今年這項活動由雲水分會承辦。

張春梅表示，這次捐贈、採購分中學生和小學生兩部分，依不同需要而調整，由張春梅及詹宏文負責採買。

有關選購耳機，詹宏文表示，他先自行買一個耳機進行充電測試，確認所捐贈的無線耳機可以與手機藍牙配對之後才決定訂購，希望確保提供給清貧學生最好的品質。

義工們分工合作將20份中學生的文具用品、耳機、筆記本、自動鉛筆、便利貼、螢光筆等文具用品以及十份小學生的蠟筆及其他文具用品，分別裝入書包内。

當日長者活動中心適逢舉行疫苗注射，佛光會的捐贈活動吸引許多長者圍觀；瑞巴(Keneth Ribar)慷慨解囊，表示願加入慈善行列；加西(David Joshi)則說自己是佛教徒，表示有參與經營廣播事業，願意幫忙宣傳。

南平原市社福部主任巴瑞表示，新冠疫情期間，南平原市增加許多家庭靠社服部的接濟，度過難關。她非常感謝國際佛光會的長期捐贈，為這些家庭解困。

紐澤西佛光協會自從新州佛光山於2009年底遷入南平原市的永久道場之後，配合道場積極參於當地的多項慈善活動，造福社區，以慈善為方便，所到之處，為大家帶來溫情與溫暖。(安道)

長者Keneth Ribar看到佛光會的活動，自動上前慷慨解囊，表示願意加入慈善...
長者Keneth Ribar看到佛光會的活動，自動上前慷慨解囊，表示願意加入慈善行列。(熊佳提供)

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