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費城會計年度結算 結餘4.9億

記者顏伶如／綜合報導
費城市政府2022會計年度結束，結算發現有4億9240萬元預算盈餘，對費城市長肯尼(圖)領導的市府團隊是個利多消息。(Getty Images)
費城市政府2022會計年度結束，結算發現有4億9240萬元預算盈餘，對費城市長肯尼(圖)領導的市府團隊是個利多消息。(Getty Images)

費城市政府2022會計年度6月30日結束，根據最新出爐的市經理季報(Quarterly City Manager's Report)，結算發現55億市府整體預算當中，剩下4億9240萬元並未動用。當地媒體報導，對於費城市長肯尼(Jim Kenney)領導的市府團隊，以及擔心市府是否有能力因應經濟走下坡問題的民眾來說，意外出現可觀預算結餘，堪稱好消息。

與上一個會計年度相比，費城市政府2022會計年度的未動用預算，足足多出了4億580萬元，金額遠遠超過先前預期。

根據市府報告，預算結餘數目可觀的結果，原因在於費城市政府的企業稅、房地產交易稅(real estate transfer taxes)稅收同時意料之外的強勁增加。

市府報告指出，聯邦政府提供疫情紓困及重建補助款項，加上當地房地產市場蒸蒸日上，讓費城有辦法比先前預期更順利地度過2022會計年度。

報告寫道：「金額超出預期的剩餘款項，對於因應未來稅收可能降低、收入恐將走高的變化，將有極大助益。」

不過，費城市議會原本期盼市府這個會計年度能投注更多經費或者擴大減稅，巨額結餘款的出現可能剛好證明了市府今春協商市府預算計畫不夠積極。

在今年稍早的預算聽證會上，市議員要求市府官員說明，為何在槍枝暴力氾濫、後疫情時間經濟復甦狀況不均的情況下，沒有更迅速運用聯邦補助款。市議員湯瑪斯(Isaiah Thomas)便說，如今已經到了市府應該大量投注預算的時刻，市議會多數黨領袖帕克(Cherelle Parker)也說，市府執政團隊應該要有「迫切感」。

市議會與市政府針對下一個會計年度的預算協商已於6月結束，費城的5年預算計畫7月間拍板過關。根據市府推算，5年預算計畫可能在2025會計年度留下4億2060萬元未動用預算，到了2027會計年度則有8660萬元未動用預算。

預算 費城 疫情

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