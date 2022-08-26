停牌證券經紀 詐騙投資人百萬 被控5罪

新澤西州遭禁的證券經紀人馬斯楚安尼日前被控詐騙十名投資人至少100萬元，被控三起電信詐欺和兩起郵件詐欺罪名。(Getty Images)

聯邦檢察官 表示，新澤西州遭禁的證券 經紀人馬斯楚安尼(Anthony Mastroianni Jr.)日前被控詐騙十名投資 人至少100萬元，被控三起電信詐欺(wire fraud)和兩起郵件詐欺(mail fraud)罪名。

根據紐瓦克(Newark)檢察官辦公室聲明，48歲來自瑪娜拉潘(Manalapan)的馬斯楚安尼2016年同意金融業監管局(FINRA)的永久禁令，禁止他在證券交易中擔任證券經紀人或中介人。

證券交易委員會(SEC)在聲明中表示，馬斯楚安尼當時拒絕出庭作證，回應過量用年長客戶帳號交易等指控，因此被下達禁令。

儘管如此，據悉他在2017年1月至2022年8月期間向許多投資人收錢，其中不乏年長者，他聲稱其公司「全球企業發展暨諮詢公司」(Global Business Development & Consulting Corp)會替他們投資並帶來巨大獲利。

調查人員指出，馬斯楚安尼非但沒將錢拿來投資，反而把錢用於個人支出，包括租金、車款、信用卡帳單並領出現金。

檢察官辦公室表示，除了投資計畫，馬斯楚安尼還不實申請9萬6300元的聯邦新冠緊急紓困貸款；他收到貸款後，將部分金錢用於個人消費或將現金提領出來。