停牌證券經紀 詐騙投資人百萬 被控5罪
聯邦檢察官表示，新澤西州遭禁的證券經紀人馬斯楚安尼(Anthony Mastroianni Jr.)日前被控詐騙十名投資人至少100萬元，被控三起電信詐欺(wire fraud)和兩起郵件詐欺(mail fraud)罪名。
根據紐瓦克(Newark)檢察官辦公室聲明，48歲來自瑪娜拉潘(Manalapan)的馬斯楚安尼2016年同意金融業監管局(FINRA)的永久禁令，禁止他在證券交易中擔任證券經紀人或中介人。
證券交易委員會(SEC)在聲明中表示，馬斯楚安尼當時拒絕出庭作證，回應過量用年長客戶帳號交易等指控，因此被下達禁令。
儘管如此，據悉他在2017年1月至2022年8月期間向許多投資人收錢，其中不乏年長者，他聲稱其公司「全球企業發展暨諮詢公司」(Global Business Development & Consulting Corp)會替他們投資並帶來巨大獲利。
調查人員指出，馬斯楚安尼非但沒將錢拿來投資，反而把錢用於個人支出，包括租金、車款、信用卡帳單並領出現金。
檢察官辦公室表示，除了投資計畫，馬斯楚安尼還不實申請9萬6300元的聯邦新冠緊急紓困貸款；他收到貸款後，將部分金錢用於個人消費或將現金提領出來。
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