新州開學免稅假期開跑 為期10天 最高可省20元

新州自27日起展開為期十天的開學免稅假期，只要到新州選購鉛筆、筆記型電腦等學校用品，6.625%銷售稅全免。(美聯社)

新澤西州根據州長墨菲7月1日簽署的州預算 案，自27日起展開為期十天的開學免稅假期，只要在新州 選購鉛筆、筆記型電腦等學校用品，銷售稅全免。

免稅假期自8月27日至9月5日止，適用的學校用品包括筆、筆記本、美術用品、教科書、電腦和運動器材等，6.625%銷售稅全免；至於服裝和鞋子，新州原本就免徵銷售稅。

免稅適用對象不限新州居民，只要到新州購物都免稅，而且適用線上和實體店內購物；據估計，一般家庭一趟開學購物可免稅而省約20至50元。

墨菲說，實施免稅是讓家家戶戶可負擔得起返校開銷的方式之一。

一次性免稅倡議是墨菲、州參議會主席斯卡塔里(Nicholas Scutari)、眾議會議長考夫林(Craig Coughlin)預算談判最後幾週提出的減稅提案之一。

宣布免稅假期時，墨菲和主控州議會的民主黨 同僚稱這是物價上揚時減輕負擔的一種方式；斯卡塔里表示，免稅假期是立法機關對付通膨最直接的方式。

但共和黨議員、政策專家和左派人士指控免稅假期只是噱頭，對低收入家庭幫助有限；眾議會少數黨領袖迪馬約 (John DiMaio)稱這項政策會誤導民眾，讓民眾認為未被超額徵稅，事實上在民主黨當政之下，新州民眾多繳了稅。

考夫林引用6月的預估說，免稅假期將為普通家庭節省約50元；迪馬約則引用statista.com的2021年數據，推估只省28元。

州財政廰數據顯示，截至6月底，新州稅收創紀錄超過100億元，預計免稅假期將約損失7500萬元稅收。

新州財政廳長默約(Elizabeth Muoio) 聲明指出，全美商品價格不斷上漲，許多家庭和教育工作者為孩子準備用品或在教室備妥物資而擔憂是可理解的。