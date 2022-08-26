媽媽聯誼會捐贈物資 送愛低收入戶

媽媽聯誼會在會長張春華與理事楊幼天 、林梅麗代表，捐贈衣物、日用品、乾糧等物資給Catholic Youth Organization。圖中左起楊幼天、瓊斯、張春華、林梅麗。(聯誼會提供)

媽媽聯誼會由會長張春華與理事楊幼天 、林梅麗代表，日前至翠登市的低收入 社區送暖，向合作多年的Catholic Youth Organization(CYO) 捐贈一批居家需要的衣物、日用品、可儲存的乾糧、玩具及500元，由CYO的主任瓊斯(Robert Jones)代表接受。

CYO創建於1952年，是天主教會註冊的非營利機構，宗旨是幫助改進低收入家庭的生活與孩童的教育。CYO的學習中心設有電腦培訓班及其他職業訓練，幫助家長習得一技之長增加就業 機會；並開設托兒班，幫助到學習中心接受訓練的家長照顧幼兒。

同時也開設課補班，讓已就學的孩子放學後到學習中心作功課，並有大學生義工輔導；學習中心還提供運動器材，安排孩子們使用健身 ，這些青少年放學後有地方可去，就不會在外遊蕩。

CYO隔條街有個含儲藏室的店面，瓊斯說，他們將接受的各種物品存放在儲藏室，由義工負責整理分纇後放在店中展示，提供社區居民用很低的價錢購買。

媽媽聯誼會也希望民眾支持該聯誼會來幫助社區，聯誼會地址為：6 Hardley Drive ，Cranbury NJ 08512；聯絡電話(609)655-4742，網頁：njumca.org。