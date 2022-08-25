任新州州參議員達35年 萊斯月底退休

新澤西州議會任職時間最長的非裔州參議員萊斯宣布，在經過35年的議員生涯後，將於本月底退休。(PIX11電視台截圖)

新澤西州 議會任職時間最長的非裔州參議員萊斯(Ron Rice)上周宣布，在經過35年的議員生涯後，將於本月底退休 。

這位現年已76歲的民主黨 人，一直是新州最直言不諱的議員及和社會正義維權者之一，致力爭取種族平等及社會公義。他最為人津津樂道的是其坦率的舉止，經常在議會內滔滔不絕，發表冗長而熱情洋溢的言論，以支持或反對議會的法案。

據悉，萊斯本身有疾病，已經有數個月沒法出席參議會會議。他宣布退休的同時，已致函通知議會每一同事，說明他將於8月31日離開議會的決定。他在信中說，由於無法控制的情況，被迫退休離開這個傑出的立法機關，又強調能夠在議會內服務是畢生的榮幸。

萊斯是一名越戰退伍軍人，曾是新州紐瓦克市(Newark)的警官，是州議會內任職時間第二長的參議員，也是任期最長的非裔議員，出任新澤西州議會黑人黨團小組主席已有18年之久。

同為民主黨籍的州長墨菲(Phil Murphy)稱讚萊斯是「好朋友」及「偉大的領袖」；墨菲指萊斯不害怕成為一個單獨的異議聲音，他的辭職在議會留下一個難以填補的巨大空缺。

萊斯退休後在州議會的空缺，將由當地民主黨選擇繼任者臨時填補，之後在今年11月舉行特別選舉，以完成到2025年1月的剩餘任期。