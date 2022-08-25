墮胎權遭推翻 賓州女性選民登記踴躍

聯邦最高法院6月24日做出推翻墮胎權的裁決後，賓州新登記選民的性別差異最大。圖為民眾出席活動，抗議反墮胎的賓州共和黨州長候選人馬垂諾。(美聯社)

聯邦最高法院6月24日做出推翻墮胎 權的裁決後，推動全國婦女登記成為選民，在新登記選民中，以賓州 的性別差異最大，6月24日以來新增的女選民比男性多出12%。

女性新選民表示，是高院的裁決促使她們登記。而民主黨 人士認為要抓住時機，在期中選舉充分利用選民對高院裁決的憤怒爭取支持。

6月24日以後登記選民的賓州女性中，62%登記為民主黨，15%登記為共和黨；54%新選民不到25歲。

「女性政治中心」主任黛娜·布朗(Dana Brown)說，高院裁決以來，出現了登記成為民主黨選民的顯著變化，其中婦女是主力，「許多人受到刺激而登記，尤其是年輕人。」

截止8月中旬，賓州今年網路登記的新選民超過6萬3000人，而去年同期只有2萬5000人。

選民登記隨著11月期中選舉的臨近將繼續增多，儘管數萬新增選民在賓州近880萬選民中只占少部分，但表現出他們的投票熱情。布朗認為，選民登記是一回事，投票又是另一回事，在墮胎權受到威脅的部分州，選民登記增加的很快，可能顯示他們試圖通過投票來表達對某個問題的立場。

賓州墮胎為合法，但州議會通過數項嚴格限制墮胎的法案，雖然被州長否決，但州長任期將在明年1月結束。民主黨州長候選人夏皮羅(Josh Shapiro)矢言將繼續否決墮胎禁令，而共和黨候選人馬垂諾(Doug Mastriano)則認為所有墮胎均非法，沒有例外；因此，誰成為下一屆州長，將決定賓州的墮胎權是否合法。

賓州的國會參院席位競選也非常關鍵，勝者將決定哪個黨控制參院，以及墮胎權是否獲聯邦立法保護還是受到限制。

「賓州轉藍」(Turn PA Blue)組織表示，鑑於大批女性登記為選民，他們展開針對性宣傳；該組織表示，如果不想失去墮胎權，現在就要抓住女性選民爭取支持。