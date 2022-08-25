兩度入圍葛萊美 新州饒舌歌手Fetty Wap認販毒

新澤西州饒舌歌手費堤瓦普對持有及販運古柯鹼的指控認罪；若罪名成立，面臨五到九年監禁。(美聯社)

新澤西州 饒舌歌手費堤瓦普(Fetty Wap)本周對持有及販運古柯鹼的指控認罪；若罪名成立，其最低的刑期長達五年，最重則為九年。

費堤瓦普因為涉入大規模販毒集團而在去年10月被捕，與他一起同時被捕的還有五人；這是個試圖將古柯鹼、海洛因、芬太尼等從西岸運往新澤西及紐約州的團伙，除費堤瓦普外，被捕的甚至還有23歲的新澤西州典獄人員辛吉(Anthony Cyntje)。

這批團伙成員被捕後，紐約東區聯邦檢察官 皮斯(Breon Peace)說，鴉片類藥物氾濫造成太多人死去，這些被告就是在為此形勢添柴火；聯邦調查局紐約辦公室主任德里斯科爾(Michael Driscoll)則說，知名歌手及典獄人員涉案，凸顯毒品 犯運已達多惡劣的程度。

費堤瓦普被控持有及販運毒品等多項罪名，被捕後本以50萬元的代價保釋，但因為去年在一通FaceTime上向某名男子發出死亡威脅，違反保釋條件而遭到撤銷；儘管費堤瓦普在22日認罪，但目前仍在拘留中。

費堤瓦普的認罪中，只承認自己持有及販運古柯鹼等罪名，這是檢察官指控的罪名中最重的兩項，這讓他面臨的最低刑期長達五年，而且因為聯邦法院的量刑指引，他的刑期可能為七年起跳，最重恐達九年。

此外，如果檢察官對費堤瓦普指控的罪名全部成立，若非費堤瓦普對重罪的部分供認不諱，則他可能會面臨終身監禁。

費堤瓦普2015年時因「Trap Queen」走紅，曾兩度入圍葛萊美獎；但出入法院卻是家常便飯，包括酒駕等危險駕駛而駕照遭吊銷，攻擊賭場員工、槍枝暴力，還有拒不出庭、未支付撫養費等指控。