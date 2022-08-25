我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：60%挺減免學貸、59%憂加劇通膨

拜登減學貸 2000萬人免還 年底前可申請

兩度入圍葛萊美 新州饒舌歌手Fetty Wap認販毒

編譯洪毅／綜合報導
新澤西州饒舌歌手費堤瓦普對持有及販運古柯鹼的指控認罪；若罪名成立，面臨五到九年監禁。(美聯社)
新澤西州饒舌歌手費堤瓦普對持有及販運古柯鹼的指控認罪；若罪名成立，面臨五到九年監禁。(美聯社)

新澤西州饒舌歌手費堤瓦普(Fetty Wap)本周對持有及販運古柯鹼的指控認罪；若罪名成立，其最低的刑期長達五年，最重則為九年。

費堤瓦普因為涉入大規模販毒集團而在去年10月被捕，與他一起同時被捕的還有五人；這是個試圖將古柯鹼、海洛因、芬太尼等從西岸運往新澤西及紐約州的團伙，除費堤瓦普外，被捕的甚至還有23歲的新澤西州典獄人員辛吉(Anthony Cyntje)。

這批團伙成員被捕後，紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)說，鴉片類藥物氾濫造成太多人死去，這些被告就是在為此形勢添柴火；聯邦調查局紐約辦公室主任德里斯科爾(Michael Driscoll)則說，知名歌手及典獄人員涉案，凸顯毒品犯運已達多惡劣的程度。

費堤瓦普被控持有及販運毒品等多項罪名，被捕後本以50萬元的代價保釋，但因為去年在一通FaceTime上向某名男子發出死亡威脅，違反保釋條件而遭到撤銷；儘管費堤瓦普在22日認罪，但目前仍在拘留中。

費堤瓦普的認罪中，只承認自己持有及販運古柯鹼等罪名，這是檢察官指控的罪名中最重的兩項，這讓他面臨的最低刑期長達五年，而且因為聯邦法院的量刑指引，他的刑期可能為七年起跳，最重恐達九年。

此外，如果檢察官對費堤瓦普指控的罪名全部成立，若非費堤瓦普對重罪的部分供認不諱，則他可能會面臨終身監禁。

費堤瓦普2015年時因「Trap Queen」走紅，曾兩度入圍葛萊美獎；但出入法院卻是家常便飯，包括酒駕等危險駕駛而駕照遭吊銷，攻擊賭場員工、槍枝暴力，還有拒不出庭、未支付撫養費等指控。

新澤西州 檢察官 毒品

上一則

前11區區長唐信服刑 關押威州監獄

下一則

任新州州參議員達35年 萊斯月底退休

延伸閱讀

新州快速路延長線 州長支持拓寬

新州快速路延長線 州長支持拓寬
新州致命交通事故增 14年來新高

新州致命交通事故增 14年來新高
新州男買凶 意圖殺13歲少女

新州男買凶 意圖殺13歲少女
付10塊、15塊就行…新州男買兇 跨州殺13歲少女

付10塊、15塊就行…新州男買兇 跨州殺13歲少女
「屎尿詩」作家入圍作協會員 網民：我也可當詩人

「屎尿詩」作家入圍作協會員 網民：我也可當詩人
新州「休閒大麻」 10周賺近8000萬

新州「休閒大麻」 10周賺近8000萬

熱門新聞

餐廳用餐費用高漲，許多民眾都減少外食次數。(特派員黃惠玲／攝影)

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

2022-08-18 09:45
德州州長艾伯特。（艾伯特的推特）

偷渡客送華府 每人車資1400元

2022-08-18 13:27
過去一個月，亞馬遜位於新澤西州的三個設施內，先後有三名員工死亡，聯邦職業安全與健康管理局已展開調查。(美聯社)

1個月3員工死亡 聯邦職安調查新州亞馬遜

2022-08-18 12:02
台灣中山國中棒球隊，21日在世界少棒聯盟「次青少棒錦標賽」獲得總冠軍。(吳怡明提供)

LLB世界次青少棒 台灣中山國中奪冠

2022-08-22 10:14
聖湯瑪斯大學引發爭議的院長Mario Enzler。（ABC）

涉偽造學歷 聖湯瑪斯商學院院長辭職 校方遭批黑箱

2022-08-19 13:52
佛州邁阿密-戴德縣（Miami-Dade）一條高速公路20日發生逆行撞車事故，導致五人死亡。（NBCMiami影片截圖）

男逆向行駛佛州高速公路撞車 5死1傷

2022-08-21 03:43

超人氣

更多 >
華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？
冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了
早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了

早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了
紐約假品牌月餅充斥 消費者注意

紐約假品牌月餅充斥 消費者注意
降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包

降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包