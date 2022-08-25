新州海林碼頭重建像十字架 遭指宗教霸凌

宗教團體正在修復2012年遭強烈颶風珊迪嚴重破壞的海林碼頭，部分居民對碼頭形似十字架有意見。圖為海林碼頭的原貌。(Getty Images)

2012年強烈颶風珊迪(Superstorm Sandy)侵襲美東，新澤西州 孟莫斯郡(Monmouth)海王星市(Neptune)海林地段(Ocean Grove)一處海灘被嚴重破壞，當地宗教組織最近正在著手復原該碼頭；由於新建立的碼頭形似十字架，當地部分居民，特別是多元性別(LGBTQ +)族群，指其有「宗教霸凌 」之嫌。

海林向來被稱為「上帝廣場」(God's Square)，約150多年前設立，是一塊由州政府與衛理公會(Methodist)海林營會協會(Ocean Grove Camp Meeting Association)協議由其實施的自治地，有自己的憲章，新州法律在此地不完全適用，直至新澤西州最高法院裁決協議違憲，才正式劃歸海王星市，但土地仍屬營地協會，對社區和居民有很大影響力。

雖然隨著時代變遷有愈來愈多的域外民眾遷入，宗教已不再是海林唯一的價值，但仍扮演生活中的重要角色，此次碼頭修復工程設計圖融入十字架宗教色彩就是例證；然而這種做法似乎未考慮到當地非教徒居民，長居海林的退休長老教會牧師格羅特(Douglas Grote)甚至曾寫信要求州政府介入。

格羅特說：「部分居民，特別是LGBTQ+的朋友們，都覺得這種設計已經越界了，感覺就是一種『宗教霸凌』，我真的很擔心我的鄰居會因此而感到不自在」；本身是同性戀者的執業律師馬丁斯(Shane Martins)說：「我倒是沒有感到被冒犯，但應該考慮其他人的感受。」

對於當地居民提出的擔憂，海林營會協會主席巴傑(Michael Badger)未正面回應「十字架狀的碼頭」是否有紀念耶穌受難的宗教意涵，只說「新的設計實用且先進，是我們對舊設計的改良版本，等建成後將會對所有人開放，不論是不是我們協會的成員都可以到此一遊。」