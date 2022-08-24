新州男買凶 意圖殺13歲少女

新州57歲男子孔塞桑被控意圖買凶殺人，對象為來自德州的13歲少女。(Getty Images)

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，新澤西州 的聯邦檢察官 16日發布公告，指來自紐瓦克(Newark)的57歲男子孔塞桑(Armando Conceicao)被控意圖買凶殺人，對象為來自德州 的13歲少女。

檢方表示，孔塞桑於去年5月，與一名未公開身分的「甲當事人」接觸，並向他提供少女的住址、相片等資訊，以及一筆酬勞；爾後，甲當事人從新澤西州驅車前往德州，在當地待了約一周，期間拍下數張少女的住家及周邊地貌。

去年11月初，孔塞桑再次與甲當事人見面，商討謀害少女的計畫；甲當事人向孔塞桑稱，他認識一個很「便宜」的人，只要「付個10塊或15塊」就能「解決問題」。

根據起訴書，甲當事人還曾詢問孔塞桑，稱若該名少女的家人也在現場該怎麼辦 ？對此孔塞桑的答覆是：繼續執行謀害少女的計畫，而且「把其他人了結掉也行，我不在乎」。

檢方在起訴書中透露的訊息甚少，例如孔塞桑與少女的關係，想謀害她的動機，此事為何會東窗事發等均不明；不過檢方表示，該名少女目前人身安全無虞。

孔塞桑被控涉及到跨州的買凶殺人等罪名，若成立至多可判十年監禁。