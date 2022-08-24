新州致命交通事故增 14年來新高

數據顯示，新州今年1月至3月的交通事故死亡人數增加13.7%，而新州去年的交通事故死亡人數，已是過去14年新高。(Getty Images)

全國致命交通事故案件數普遍增加，新澤西州 也不例外：國家公路交通安全管理局(NHTSA)的最新數據顯示，新州 今年1月至3月的交通事故死亡人數，從去年的131人增至149人，增幅達到13.7%，而新州去年的交通事故死亡人數，已是過去14年的新高。

新澤西州媒體Nj.com報導，致命交通事故高發是全國性問題，NHTSA的數據顯示，今年第一季的全美交通事故死亡人數，從去年的8935人增至今年的9560人，增幅達7%；全國50個州中，新澤西的增幅居全國第21，只有19個州今年首季的交通事故死亡人數下降。

NHTSA局長克里夫(Steven Cliff)說，數字「正朝向錯誤的方向發展」，全國各州都應該加強推動交通安全；推動公路與汽車安全(Advocates for Highway and Auto Safety)組織主席凱西·契斯(Cathy Chase)則說，各州「亟待採取行動」以壓低死亡數字。

造成交通事故增加的主因，是新冠疫情 爆發後，交通流量驟降，造成許多民眾開車習慣不良，尤其是超速駕駛；此外，未繫安全帶、酒駕、甚至「毒駕」造成的致命事故亦難忽視。

前新州高速公路局長費雪(Pam Fischer)就說：「安全帶、酒駕、超速，談論的東西一直都沒變」，「許多民眾開車的習慣非常差，我們曾經期盼交通流量回升後，民眾開車速度能夠慢一些，但顯然沒有實現，而這會造成什麼樣的影響，已昭然若揭。」

聯邦政府今年1月推出計畫，希望透過新的輔助科技，重新檢討速限、標誌及道路設計，還有緊急事故應對等，以期減少交通高速公路的死亡事故。