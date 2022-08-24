我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約第10國會選區 高德曼宣布勝選 牛毓琳未認輸

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

新州致命交通事故增 14年來新高

編譯洪毅／綜合報導
數據顯示，新州今年1月至3月的交通事故死亡人數增加13.7%，而新州去年的交通事故死亡人數，已是過去14年新高。(Getty Images)
數據顯示，新州今年1月至3月的交通事故死亡人數增加13.7%，而新州去年的交通事故死亡人數，已是過去14年新高。(Getty Images)

全國致命交通事故案件數普遍增加，新澤西州也不例外：國家公路交通安全管理局(NHTSA)的最新數據顯示，新州今年1月至3月的交通事故死亡人數，從去年的131人增至149人，增幅達到13.7%，而新州去年的交通事故死亡人數，已是過去14年的新高。

新澤西州媒體Nj.com報導，致命交通事故高發是全國性問題，NHTSA的數據顯示，今年第一季的全美交通事故死亡人數，從去年的8935人增至今年的9560人，增幅達7%；全國50個州中，新澤西的增幅居全國第21，只有19個州今年首季的交通事故死亡人數下降。

NHTSA局長克里夫(Steven Cliff)說，數字「正朝向錯誤的方向發展」，全國各州都應該加強推動交通安全；推動公路與汽車安全(Advocates for Highway and Auto Safety)組織主席凱西·契斯(Cathy Chase)則說，各州「亟待採取行動」以壓低死亡數字。

造成交通事故增加的主因，是新冠疫情爆發後，交通流量驟降，造成許多民眾開車習慣不良，尤其是超速駕駛；此外，未繫安全帶、酒駕、甚至「毒駕」造成的致命事故亦難忽視。

前新州高速公路局長費雪(Pam Fischer)就說：「安全帶、酒駕、超速，談論的東西一直都沒變」，「許多民眾開車的習慣非常差，我們曾經期盼交通流量回升後，民眾開車速度能夠慢一些，但顯然沒有實現，而這會造成什麼樣的影響，已昭然若揭。」

聯邦政府今年1月推出計畫，希望透過新的輔助科技，重新檢討速限、標誌及道路設計，還有緊急事故應對等，以期減少交通高速公路的死亡事故。

新澤西州 新州 疫情

上一則

亞馬遜提案 擬在威廉王子郡建數據中心

下一則

從無到有 劉紅打造華社心理健康城堡

延伸閱讀

付10塊、15塊就行…新州男買兇 跨州殺13歲少女

付10塊、15塊就行…新州男買兇 跨州殺13歲少女
一場音樂劇 促成2華少跨州合作為亞裔發聲

一場音樂劇 促成2華少跨州合作為亞裔發聲
墨菲取消快篩 但強制高風險人員打疫苗

墨菲取消快篩 但強制高風險人員打疫苗
一拳擊斃偷車賊 新州男被控過失致死

一拳擊斃偷車賊 新州男被控過失致死
新州「休閒大麻」 10周賺近8000萬

新州「休閒大麻」 10周賺近8000萬
新州高院首席法官 徵召3上訴法官補缺惹議

新州高院首席法官 徵召3上訴法官補缺惹議

熱門新聞

餐廳用餐費用高漲，許多民眾都減少外食次數。(特派員黃惠玲／攝影)

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

2022-08-18 09:45
德州州長艾伯特。（艾伯特的推特）

偷渡客送華府 每人車資1400元

2022-08-18 13:27
過去一個月，亞馬遜位於新澤西州的三個設施內，先後有三名員工死亡，聯邦職業安全與健康管理局已展開調查。(美聯社)

1個月3員工死亡 聯邦職安調查新州亞馬遜

2022-08-18 12:02
台灣中山國中棒球隊，21日在世界少棒聯盟「次青少棒錦標賽」獲得總冠軍。(吳怡明提供)

LLB世界次青少棒 台灣中山國中奪冠

2022-08-22 10:14
聖湯瑪斯大學引發爭議的院長Mario Enzler。（ABC）

涉偽造學歷 聖湯瑪斯商學院院長辭職 校方遭批黑箱

2022-08-19 13:52
對烘焙保有熱情的波曼和拉莫塔吉在2008年開設喬治城紙杯蛋糕。（記者王稚融 / 攝影）

喬治城紙杯蛋糕恢復營業 顧客大排長龍

2022-08-16 02:10

超人氣

更多 >
美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密
支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單
洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治

洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治