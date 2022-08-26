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華達酒樓新張誌慶　剪綵活動熱鬧歡欣

本報費城訊
柬埔寨社團主席Hor Chou(右3）向華達酒樓贈送賀匾，左1-3為股東David Nguyen、任美清與任禮和伉儷，右1為股東Thao Tran
柬埔寨社團主席Hor Chou(右3）向華達酒樓贈送賀匾，左1-3為股東David Nguyen、任美清與任禮和伉儷，右1為股東Thao Tran

本報費城

  位於南費城華盛頓大街的華達酒樓日前新張剪綵，費城眾多華社領袖、柬埔寨裔、越南裔政商界精英，親朋好友、舊雨新知到場支持慶賀，場面溫謦而熱鬧。

  當天剪綵活動熱鬧非凡，現場彩球高掛，門前排放著數十盆各界好友贈送的花籃賀禮。柬埔寨社團主席Hor Chou親臨現場向華達酒樓贈送賀匾。吉時一到，華達酒樓股東成員任美清與任禮和伉儷、David Nguyen、Thao Tran與前來捧場的佳賓一齊剪下紅色彩帶，寓意著未來生意興隆，財源如海，駿業順風。

  任美清曾任大費城僑學界華人社團聯席會議秘書長、大費城福建同鄉會會長、大費城中國統一促進會會長等職，是華埠資深僑領，商界精英，長期服務於僑社，熱心公益，幫助僑胞排憂解難，人緣甚好，人脈極廣。據其介紹，華達酒樓本著“環境好、乾淨、好吃、吃得放心”的原則，經營各色中餐，保證令顧客滿意。酒樓能同時容納800多人同時進餐，寬敞明亮，設有卡拉OK廳房，環境舒適，歡迎各界食客光臨捧場。

  華達酒樓地址：612 Washington Ave Philadelphia PA 19147，電話：215-399-6358。【圖文報導：彭林】

熱鬧的剪綵儀式
熱鬧的剪綵儀式

費城 越南 華埠

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