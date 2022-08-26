我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

賓州華人僑團聯盟　秋季郊遊聯誼　慶祝六周年暨費城榮獲2026世界足球杯主辦權

本報費城訊
右至左：聯盟執行主席沈丕權、市議員David Oh、聯盟秘書長朱楓合影
右至左：聯盟執行主席沈丕權、市議員David Oh、聯盟秘書長朱楓合影

本報費城

  為慶祝賓州華人僑團聯盟（下簡稱聯盟）成立六周年暨祝賀費城榮獲2026世界足球杯主辦權，8月21日聯盟在景色秀美的朗豪郡（langhorne）核心溪公園（Core Creek Park）舉辦秋季郊遊聯誼聚會。當天700多名聯盟成員，攜家帶眷一起話家常，敘舊情，交新友。每人攜帶一份拿手好菜與大家分享，有燒烤牛排、雞翅膀、扇貝，各地特色食物，如粵菜、東北菜、廣西菜、川菜等和各種甜點、水果飲料等，琳瑯滿目，香味四溢。眾人享用美食，拔河、吃西瓜比賽，打羽毛球，跳健身舞，卡拉OK，京劇獻唱、武術表演，各種才藝展示，愜意非常。

  聯盟執行主席沈丕權衷心感謝許多幕後工作人員，為這次郊遊做了大量準備工作，希望團聚活動能帶領人們回歸自然，同時，活動為聯盟成員增加了一個互相交流學習的平臺，促進盟友間的瞭解及團隊合作意識，增進友誼。 

  聯盟秘書長朱楓介紹，郊遊活動豐富了會員們的業餘生活，希望讓會員們在一個浪漫舒適的環境中盡情放鬆，享受生活，促進會員們凝聚相依，增強交流與溝通，開拓視野、培養熱愛生活的美好情趣。在繁忙的工作之餘，釋放壓力、解除疲勞，使聯盟成員體會到團隊的活力和凝聚力。

  活動進行過程中，費城市議員歐大衛（David Oh）亦來到現場，與眾人同樂，他讚揚聯盟為社區發展做了許多貢獻，冀望繼續努力，共創美好未來。

  抽獎遊戲掀起了活動高潮，BJ櫥櫃公司、王牌火鍋、凱門養生、九鼎軒、美人閣美容美體中心送出了精美的禮品。在沈丕權主席帶領下，廣西同鄉會會員身穿豔麗的民族服裝，表演壯族歌舞，其樂融融。眾人載歌載舞，說學逗唱各顯神通，開心的歡笑為本次郊遊畫上圓滿句號。【圖文報導：彭林】

參加郊遊活動人員大合影
參加郊遊活動人員大合影

費城 健身 足球

上一則

華達酒樓新張誌慶　剪綵活動熱鬧歡欣

下一則

台灣留學生美南「搭僑」 3大商會助求職

延伸閱讀

開學後10天 費城學校師生強制戴口罩

開學後10天 費城學校師生強制戴口罩
橙縣8僑團僑校「僑見未來」 慶僑委會90周年

橙縣8僑團僑校「僑見未來」 慶僑委會90周年
橙縣八僑團僑校慶僑委會90周年「僑」見未來

橙縣八僑團僑校慶僑委會90周年「僑」見未來
美國梅洋香爐牛項三鄉聯合會 費城年度慶典熱鬧非凡

美國梅洋香爐牛項三鄉聯合會 費城年度慶典熱鬧非凡
【圖與文】大費城僑學界譴責裴洛西訪台座談會

【圖與文】大費城僑學界譴責裴洛西訪台座談會
費城郊區新電話區碼「835」9月2日推出

費城郊區新電話區碼「835」9月2日推出

熱門新聞

餐廳用餐費用高漲，許多民眾都減少外食次數。(特派員黃惠玲／攝影)

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

2022-08-18 09:45
休士頓居民米姆斯（Erin Mims）日前與丈夫在餐廳慶生後，觸摸車上發現的餐巾紙，竟出現中毒症狀。（米姆斯臉書）

女碰車門上的紙巾竟中毒 警：可能是試圖綁架

2022-08-25 11:09
德州州長艾伯特。（艾伯特的推特）

偷渡客送華府 每人車資1400元

2022-08-18 13:27
過去一個月，亞馬遜位於新澤西州的三個設施內，先後有三名員工死亡，聯邦職業安全與健康管理局已展開調查。(美聯社)

1個月3員工死亡 聯邦職安調查新州亞馬遜

2022-08-18 12:02
台灣中山國中棒球隊，21日在世界少棒聯盟「次青少棒錦標賽」獲得總冠軍。(吳怡明提供)

LLB世界次青少棒 台灣中山國中奪冠

2022-08-22 10:14
聖湯瑪斯大學引發爭議的院長Mario Enzler。（ABC）

涉偽造學歷 聖湯瑪斯商學院院長辭職 校方遭批黑箱

2022-08-19 13:52

超人氣

更多 >
8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣