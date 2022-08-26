賓州華人僑團聯盟　秋季郊遊聯誼　慶祝六周年暨費城榮獲2026世界足球杯主辦權

右至左：聯盟執行主席沈丕權、市議員David Oh、聯盟秘書長朱楓合影

本報費城 訊

為慶祝賓州華人僑團聯盟（下簡稱聯盟）成立六周年暨祝賀費城榮獲2026世界足球 杯主辦權，8月21日聯盟在景色秀美的朗豪郡（langhorne）核心溪公園（Core Creek Park）舉辦秋季郊遊聯誼聚會。當天700多名聯盟成員，攜家帶眷一起話家常，敘舊情，交新友。每人攜帶一份拿手好菜與大家分享，有燒烤牛排、雞翅膀、扇貝，各地特色食物，如粵菜、東北菜、廣西菜、川菜等和各種甜點、水果飲料等，琳瑯滿目，香味四溢。眾人享用美食，拔河、吃西瓜比賽，打羽毛球，跳健身 舞，卡拉OK，京劇獻唱、武術表演，各種才藝展示，愜意非常。

聯盟執行主席沈丕權衷心感謝許多幕後工作人員，為這次郊遊做了大量準備工作，希望團聚活動能帶領人們回歸自然，同時，活動為聯盟成員增加了一個互相交流學習的平臺，促進盟友間的瞭解及團隊合作意識，增進友誼。

聯盟秘書長朱楓介紹，郊遊活動豐富了會員們的業餘生活，希望讓會員們在一個浪漫舒適的環境中盡情放鬆，享受生活，促進會員們凝聚相依，增強交流與溝通，開拓視野、培養熱愛生活的美好情趣。在繁忙的工作之餘，釋放壓力、解除疲勞，使聯盟成員體會到團隊的活力和凝聚力。

活動進行過程中，費城市議員歐大衛（David Oh）亦來到現場，與眾人同樂，他讚揚聯盟為社區發展做了許多貢獻，冀望繼續努力，共創美好未來。