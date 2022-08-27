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日本自然醣褐藻糖膠3-PLUS　週年慶優惠活動熱烈展開

本報紐約訊

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  一年一度的NatureMedic自然醣週年慶優惠活動已經展開，免費贈品最高價值達到$1080。另外，只要你到官方網站www.fucoidan3plus.com以及www.naturemdc.com，購物完畢後，輸入HAPPY22折扣碼，即可享有網上獨家$20現折優惠，有效期至9月18日。

  日本製造的自然醣褐藻醣膠產品，熱銷歐美、亞洲等地，持續為重症客戶提供高純度的褐藻糖膠產品。最受客戶歡迎的優惠組合分別是「膠囊裝買10送1，額外多送2小瓶」、「濃縮液買8送1」。想了解更多優惠組合和贈品，請撥中文服務熱線1-888-850-3288。

  NatureMedic自然醣品牌於2014年創立，是一間專注於研發褐藻糖膠產品的國際公司。隨著時代的轉變，越來越多人信賴具有科研證據為基礎的天然輔助保健品。其中「褐藻糖膠」在眾多的輔助品當中脫穎而出。研究指出，化療期間服用褐藻糖膠，能有助於減輕副作用，提升免疫細胞的活躍性。NatureMedic自然醣褐藻糖膠3-PLUS是全球首創配方，結合三種高純度的褐藻糖膠精華：沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉和墨角藻褐藻糖膠精華，更特別加入含有豐富β葡聚醣的巴西蘑菇菌絲體精華物。

  對於減輕化放療副作用不適的人，推薦自然醣褐藻糖膠3-PLUS濃縮液，每盒50包，濃縮液含有110克的褐藻糖膠精華，市面上含量最高！縮液更添加維他命A, C, D, E, B2和B6，維持身體的健康功能。口味清新酸甜，吸收迅速，幫助減輕化放療副作用不適，提升免疫，促進食慾和體力。

  對於手術後調養、保健預防的人，推薦自然醣褐藻糖膠3-PLUS膠囊裝，每瓶有160顆，膠囊裝含有40克的褐藻糖膠精華，膠囊外殼由植物纖維製成，體積細小，容易吞服。膠囊裝更含有益生菌和啤酒酵母，有效維持腸道健康。推薦初中期、三高、保健預防、手術後調養。

  想了解更多關於NatureMedic自然醣褐藻糖膠3-PLUS？立即撥打1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，也可以加入微信ID: naturemedic，或瀏覽網站www.fucoidan3plus.com得到更多的優惠詳情。

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