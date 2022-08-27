陳敏麗西醫美容 籲換季皮膚修護　購魔鏡電波機療程送PRP美容煥膚一次

本報紐約訊

夏去立秋，天氣漸轉涼正好是修護皮膚好時機。服務華人 社區多年的陳敏麗西醫美容診所，現正推出多項祛皺紋、強化肌肉 、緊緻肌膚、瘦身的調理療程，即日起凡選購Secret RF魔鏡電波機療程，即可獲奉送PRP美容煥膚一次(須在09/30/2022使用)，預約查詢電話﹕718-887-1566。

Secret RF 魔鏡電波機：魔鏡電波，亦稱作美魔電波，它結合了飛針物理性穿孔和電波(RF)緊膚的雙重效果，可針對全臉疤、細紋及毛孔粗大等做理想改善效果。針體利用黃金鍍膜的微細飛針侵入皮膚進行能量傳遞，熱能傳遞效果好。同時，利用25根導電微針進行加熱對表皮熱傷害較其他雷射小，術後照顧較容易，反黑機率也較低，適用於任何膚質，安全性及舒適性相較優於汽化雷射。

而PRP美容煥膚採注射美容液通過真皮淺層注射方法注射到皮膚中，多種自體生長因數可深入整個皮膚組織，調整皮膚全層結構，修復老化、受損的皮膚組織，從而達到改善皮膚質地、收緊及提升面部皮膚、減輕皺紋凹陷性疤痕、恢復皮膚年輕狀態、延緩皮膚衰老的目的。

PRP注射能同時達到除皺、美容、治病的三重效果，是對皮膚狀態的全方位改善。在皮膚淺層，對皮膚質地、色澤、彈性、光澤度都有改善作用，使皮膚呈現年輕狀態。同時，PRP可滲透到肌膚深層，促進皮膚多個組織的生長及重新排列，修復嚴重下陷的肌膚，全面提升肌膚狀態，延緩衰老。對於病理狀態的皮膚，PRP減輕皮膚炎症，改善肌膚對外界刺激因素的應激能力，使真皮層增厚，降低皮膚的敏感性，去除面部血絲，讓肌膚更健康，更有活力。

陳敏麗西醫診所是一間全面性的西醫美容診所，除了提供魔方電波RF微針美容外，尚有脫毛、除斑、太陽斑（雀斑）、射頻緊膚、射頻嫩膚、煥膚、減少細紋和毛孔粗大，青春痘/粉刺治療及去疤痕等。此外，診所也提供肉毒桿菌注射、皮膚填充劑注射、瑞藍波尿酸、柏麗玻尿酸、微晶瓷填充及貝樂芙等皮膚注射療程。

陳敏麗西醫美容診所(Chan, MD Aesthetics)位於紐約華埠 中央街(Centre Street) 139號PH104室(電梯按PH 1樓)，預約：718-887-1566。另為方便顧客可掃描陳醫生診所二維碼預訂免費咨詢。