墨菲取消快篩 但強制高風險人員打疫苗

新澤西州雖取消定期檢測未接種新冠疫苗的學校和托兒職員、州政府職員及包商，但仍要求健康照護機構、療養院和懲治所的職員必須接種至少一劑補強針。(Getty Images)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)宣布新州 不再需要定期檢測未接種新冠疫苗 的學校和托兒職員、州政府職員及包商，但仍要求健康照護機構、療養院和懲治所的職員必須接種至少一劑補強針，若有宗教或健康因素而例外者則須定期篩檢。

墨菲辦公室發言人克莉斯蒂•皮斯(Christie Peace)表示，新州解除檢測強制令是因為聯邦疾病防治中心(CDC )宣布K-12學校等低風險地區無須再定期篩檢。

聯邦政府持續要求醫療人員接種疫苗，儘管這項規定已進入司法纏訟程序。

皮斯表示，CDC「明確表示，高風險對象出入聚會場所仍具染疫重症風險，這也是州政府要求這些工作場所的職員接種疫苗的緣故。政府將持續審查相關公衛資訊、指南和數據，作為更新新州防疫指南的根據。」

CDC指南並未明確要求高風險地區的員工接種疫苗，但點名療養院、矯治機構和無家可歸者收容所為需要篩檢無症狀病患的高風險場所。

不願配合新規定者恐面臨被解雇風險，目前法院也還有許多挑戰防疫限制的官司尚未結案。

CDC官員在疫情侵擾美國兩年半後，於更新指南中將焦點轉向保護自己避免染疫。

官員表示，全美95%的16歲以上國民已透過打疫苗或被感染而具抗體，重症及死亡人數大幅減少。

CDC建議，「不用再區分每個人的疫苗接種狀態」，因為打過疫苗者也可能染疫，而未接種者也有「一定程度的保護力」。

經常批評墨菲的新州參議員泰斯塔(Michael Testa)呼籲墨菲採取更大膽的措施，結束所有防疫措施，以免造成州民混淆與挫折。