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一拳擊斃偷車賊 新州男被控過失致死

編譯柯立偉／綜合報導
新州偷車賊帕塞羅2日行竊不成，反被車主一拳撂倒傷重送醫，幾天後不治死亡，車主被控過失致死。(取材自臉書 )
新州偷車賊帕塞羅2日行竊不成，反被車主一拳撂倒傷重送醫，幾天後不治死亡，車主被控過失致死。(取材自臉書 )

新澤西州澤西市(Jersey City)的偷車賊帕塞羅(Anthony Passero)本月2日在博根大道(Bergen Avenue)行竊不成，反被車主史蒂文森(Robert Stevens)一拳撂倒傷重送醫，被檢方以重傷害罪起訴；但由於帕塞羅搶救四天仍於6日不治身亡，檢察官對史蒂文森起訴的罪名因而升級為過失殺人。

承辦檢察官維維諾(Eric Vivino)日前在庭上播放當日監視器畫面，指出帕塞羅於上午10時20分準備進入史蒂文森的車子，被剛好要開車的車主發現，史蒂文森隨即衝上去打對方一拳，帕塞羅被擊倒後立刻在地上不省人事，但史蒂文森並未撥打911或向任何路人求援，只是站著看流著血的帕塞羅長達21秒，隨後駕車揚長而去。

史蒂文森辯稱他當時進入「防禦模式」，因此變得暴躁易怒，但檢察官認為史蒂文森突然出現，在帕塞羅猝不及防之際發動致命攻擊，顯然有意重傷害，加之綜合後續未積極求援之客觀消極行為，證明史蒂文森雖有預見帕塞羅死亡之可能，卻確信死亡結果不會發生，因此以過失致死罪起訴。

檢察官說：「被告不是單純的『生氣』，而是整個人變得暴力，面對沒有武裝、毫無還手之力的帕塞羅發動致命攻擊，可以說史蒂文森的『武力值』在短短十秒內從0飆到100。」

不過法官仍對檢察官說法存疑，問檢察官為何沒有考慮「正當防衛」因素而為不起訴處分；檢察官稱正當防衛前應先出言制止，不允許任何人直接以武力攻擊犯罪行為人，但史蒂文森一發現犯罪情節就對行為人出拳，即使客觀上有防衛情狀、主觀上有防衛意識，至多也只能主張減輕刑責，不能因此免責。

檢察官 新澤西州

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