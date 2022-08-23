拒打疫苗被開除 前員工告普林斯頓大學

普林斯頓大學前預算分析師凱特‧麥金利控告普大因她以宗教信仰為由，拒絕配合校方強制接種疫苗等防疫措施而將她開除。圖為普林斯頓大學校園。(Getty Images)

普林斯頓大學(Princeton University)前預算分析師凱特•麥金利(Kate McKinley)因宗教信仰，拒絕配合校方強制接種疫苗 、戴口罩及確診者追蹤等多項防疫措施而被開除，她因此向聯邦地方法院提出訴訟，指控校方歧視 。

麥金利的訴狀中指出，普林斯頓大學去年6月8日通知她必須接種疫苗才能繼續留校工作，但由於自身宗教信仰因素，她於7月19日向校方提交豁免申請，隔月進一步依宗教信仰為由要求一併豁免戴口罩、快篩及數位追蹤確診者等措施，但旋即遭校方於9月3日駁回，時隔一周，麥金利便向平等就業機會委員會(EEOC)投訴。

訴訟還指出，普林斯頓大學在麥金利向EEOC投訴後的六天就被解雇，此行為違反聯邦法律禁止雇主基於宗教信仰以及「DNA 遺傳信息」對員工的歧視；麥金利強調，「接種疫苗會讓自身DNA遺傳信息改變」，因此普林斯頓大學的行為是對她「拒絕改變DNA遺傳信息」的歧視。

為此，麥金利請求法院判決普林斯頓大學依侵權行為賠償她金錢與精神上的損失，數額由法院認定。

普林斯頓大學否認麥金利一切指控，指校方做法並未違法，也未構成對麥金利的歧視；發言人說：「本校對每位教職員工公平適用聯邦與州層級的法規，妥適處理這名前員工提出的需求；對於麥金利女士提出的訴訟，本校會在法庭上力證清白。」