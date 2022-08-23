我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普林斯頓學者：西方對中國交往政策失敗 經濟應脫鉤

新冠、猴痘、流感、小兒麻痺都來 今秋將迎疫情風暴

拒打疫苗被開除 前員工告普林斯頓大學

編譯柯立偉／綜合報導
普林斯頓大學前預算分析師凱特‧麥金利控告普大因她以宗教信仰為由，拒絕配合校方強制接種疫苗等防疫措施而將她開除。圖為普林斯頓大學校園。(Getty Images)
普林斯頓大學前預算分析師凱特‧麥金利控告普大因她以宗教信仰為由，拒絕配合校方強制接種疫苗等防疫措施而將她開除。圖為普林斯頓大學校園。(Getty Images)

普林斯頓大學(Princeton University)前預算分析師凱特•麥金利(Kate McKinley)因宗教信仰，拒絕配合校方強制接種疫苗、戴口罩及確診者追蹤等多項防疫措施而被開除，她因此向聯邦地方法院提出訴訟，指控校方歧視

麥金利的訴狀中指出，普林斯頓大學去年6月8日通知她必須接種疫苗才能繼續留校工作，但由於自身宗教信仰因素，她於7月19日向校方提交豁免申請，隔月進一步依宗教信仰為由要求一併豁免戴口罩、快篩及數位追蹤確診者等措施，但旋即遭校方於9月3日駁回，時隔一周，麥金利便向平等就業機會委員會(EEOC)投訴。

訴訟還指出，普林斯頓大學在麥金利向EEOC投訴後的六天就被解雇，此行為違反聯邦法律禁止雇主基於宗教信仰以及「DNA遺傳信息」對員工的歧視；麥金利強調，「接種疫苗會讓自身DNA遺傳信息改變」，因此普林斯頓大學的行為是對她「拒絕改變DNA遺傳信息」的歧視。

為此，麥金利請求法院判決普林斯頓大學依侵權行為賠償她金錢與精神上的損失，數額由法院認定。

普林斯頓大學否認麥金利一切指控，指校方做法並未違法，也未構成對麥金利的歧視；發言人說：「本校對每位教職員工公平適用聯邦與州層級的法規，妥適處理這名前員工提出的需求；對於麥金利女士提出的訴訟，本校會在法庭上力證清白。」

歧視 疫苗 DNA

上一則

亞特蘭大連爆2起槍擊案 2死1傷 嫌疑人機場落網

下一則

槍殺4名妓女 邊防官恐判死

延伸閱讀

台本土確診破500萬 死亡近萬 年底恐增300萬人染疫

台本土確診破500萬 死亡近萬 年底恐增300萬人染疫
疫苗採購資料封存30年 柯文哲：有什麼見不得人的事？

疫苗採購資料封存30年 柯文哲：有什麼見不得人的事？
香港單日新增6513確診 3月底以來新高

香港單日新增6513確診 3月底以來新高
世界日報與NYPQ合作推出線上講座影片《讓孩子們準備好重返學校》

世界日報與NYPQ合作推出線上講座影片《讓孩子們準備好重返學校》
疫苗採購 陳時中：哪國會公開 藍：日本4月就公布

疫苗採購 陳時中：哪國會公開 藍：日本4月就公布
疫苗採購列絕對機密封30年 藍轟黑箱「有見不得人交易？」

疫苗採購列絕對機密封30年 藍轟黑箱「有見不得人交易？」

熱門新聞

餐廳用餐費用高漲，許多民眾都減少外食次數。(特派員黃惠玲／攝影)

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

2022-08-18 09:45
德州州長艾伯特。（艾伯特的推特）

偷渡客送華府 每人車資1400元

2022-08-18 13:27
德州聖安東尼奧於7月7日上市，位於24811 Creek Loop的住宅「別有洞天」。（San Antonio Board of Realtors）

聖安東尼奧新宅 地底有洞穴奇景

2022-08-15 02:00
過去一個月，亞馬遜位於新澤西州的三個設施內，先後有三名員工死亡，聯邦職業安全與健康管理局已展開調查。(美聯社)

1個月3員工死亡 聯邦職安調查新州亞馬遜

2022-08-18 12:02
台灣中山國中棒球隊，21日在世界少棒聯盟「次青少棒錦標賽」獲得總冠軍。(吳怡明提供)

LLB世界次青少棒 台灣中山國中奪冠

2022-08-22 10:14
聖湯瑪斯大學引發爭議的院長Mario Enzler。（ABC）

涉偽造學歷 聖湯瑪斯商學院院長辭職 校方遭批黑箱

2022-08-19 13:52

超人氣

更多 >
北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺
幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局

幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局
社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名

社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名
買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜

買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜
父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號

父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號