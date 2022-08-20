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新州高院首席法官 徵召3上訴法官補缺惹議

編譯孫梁／綜合報導

新澤西州最高法院首席法官拉布納(Stuart Rabner)宣布徵召三名上訴法院的法官，從9月1日開始臨時填補高院因為政治對峙而出缺的三個法官席位。

新州高院由於三名法官過去八個月相繼退休，今年一直沒有補齊，致使七名全員法官短缺三人，導致許多案件不能審理，拉布納才下達臨時填補的徵召令。

墨菲州長曾提名芮秀·艾普特(Rachel Wainer)為高院法官，但被州共和黨參議員霍莉·謝比西(Holly Schepisi)以程序為由擋住。新州允許被提名人家鄉的參議員封殺提名，且無需做出解釋。州長尚未對高院另兩個法官的空缺提出人選，一名上訴法官今年1月被徵召到高院，但他9月1日即將退休。

謝比西與艾普特都來自伯根郡，她認為，艾普特是太過自由派的民權律師，希望提名一個較溫和的民主黨人。

拉布納的徵召令引起州律師協會會長潔拉琳·勞倫斯(Jeralyn Lawrence)的反彈，她說：「讓我們告訴州長提名哪些法官吧。由於州長和州議會沒有盡職，讓首席法官徵召法官填補高院的出缺，極不尋常也很不幸，這不是州憲法的規定。」

新州司法系統的法官短缺遠不止是高院，目前全系統仍有59個法官空位，如果從現在到年底前沒有新的提名人，而且也沒有人退休，今年底將再多出13個空缺，新州司法系統的433個初審法官席位將出缺72個。

高院 提名 新州

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