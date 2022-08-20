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新州「休閒大麻」 10周賺近8000萬

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州開賣休閒用大麻10周，銷售額達7970萬元。圖為溫室種植的大麻植物。(美聯社)
新澤西州開賣休閒用大麻10周，銷售額達7970萬元。圖為溫室種植的大麻植物。(美聯社)

新澤西州自4月21日開放大麻合法化，截至6月30日會計年度終了時結算，休閒用大麻10周的銷售額總計7970萬元，平均每周銷量將近800萬元，而醫療用大麻的銷售總額則為5923萬元；與此同時，自大麻銷售課得的稅金約465萬元，與州長墨菲(Phil Murphy)在簽署大麻合法化法案時的400萬元預估相去不遠。

新州大麻監管委員會(Cannabis Regulatory Commission)指出，大麻自合法化後10周以來所課徵的稅中，其中21萬9482元將專款用於「社會公平消費稅」的用途，致力改善弱勢少數族裔處境，同時隨著大麻市場營運在新州漸漸步上正軌，預期明年6月30日會計年度結束時，可課徵總額1900萬元的稅款，使大麻稅成為州府重要財稅來源。

由於除了大麻專賣店以外，本已提供醫藥用大麻的藥局也可以向市政府申請加賣休閒性大麻，曾有批評意見擔心大麻全面合法化會排擠到醫用大麻的供應量，因此政府規定加賣休閒用大麻的藥局必須保證醫用大麻的銷售必須優先於休閒用銷售。

事實上，醫用大麻的銷售量在今年第一季度時因休閒用大麻即將合法化而有微幅下跌，1月至3月的總銷售額只有5583萬元；然而，休閒用大麻全面開放後，醫用大麻第二季度的銷售水準又回到5923萬元的正常值，與2021年第四季的銷量持平。

大麻合法化 藥局 新州

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