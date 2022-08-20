為期兩個月 匹茲堡動物園慶中秋 燈籠節開鑼

匹茲堡動物園美華協會舞蹈表演現場。（李亮萱／攝影）

美華協會匹茲堡分會今年受匹茲堡動物園 邀請，在燈籠節活動中表演中國傳統舞蹈，吸引眾多遊客欣賞，現場還有書法揮毫，贈送姓名書籤，體驗中國文字的美。園方表示，在中秋節前與美華協會合作，不但讓居民更認識中華文化，也讓動物園增添亞洲風情。

慶祝中秋節，匹茲堡動物園從即日起舉辦長達兩個月的燈籠節，將園區分為稀有動物、華人 節慶、史前動物、互動光影遊戲等四大主題，讓園內各角落充滿節慶氣氛，每天傍晚，上千個燈籠同時點燈；中國傳統的巨龍長廊以及十二生肖的燈籠最受遊客歡迎，生動的恐龍 搖尾擺首，也吸引不少恐龍迷圍觀。

動物園公關及行銷主管哈吉斯(Katie Huges)表示，去年首次舉辦燈籠節，吸引12萬人次參觀，因此今年園方設置比去年多一倍的燈籠 ，幾乎每個角落都有燈籠造景，預計將吸引更多人潮。

燈籠節的另一亮點則是中華民俗舞蹈表演，美華協會匹茲堡分會文化部執行長謝家碧表示，從去年開始受匹茲堡動物園邀請表演傳統舞蹈，當地居民反應熱烈，美華協會也將此視為年度重要活動；謝家碧指出，由於此活動是華人與當地居民近距離接觸的絕佳機會，因此美華協會格外重視，協助動物園邀請當地知名華人表演，包括舞蹈、武術、書法等，讓當地居民進一步接觸中華文化。

今年美華協會匹茲堡分會演出的曲目有夢裡水鄉、千里共嬋娟、阿拉木罕等，這些舞蹈均是由華人耳熟能詳的歌曲改編。

現場揮毫的姓名書籤也吸引不少遊客駐足，很多兒童拿到書籤後認真詢問字義。美華協會預計將送出超過1000張書籤，每張都將寫上遊客的中文名字。謝家碧強調，每張書籤都是現場揮毫。