上海藥明康德藥廠 德拉瓦州破土動工

中國上海的藥明康德(WuXi STA)公司旗下製藥廠17日在德拉瓦州米德鎮破土動工，包括州長卡尼等多名州府高官和該廠主管出席活動。(WuXi STA提供)

編譯孫梁／綜合報導

中國上海的藥明康德(WuXi STA)公司旗下製藥廠17日在德拉瓦州 米德鎮(Middletown)破土動工(左圖，WuXi STA提供)，這座占地190英畝的新藥廠預計2025年開始營運，一年內將雇用500名全職員工。

這是藥明康德公司在美國開辦的第二家工廠，也是東岸地區的第一個，投產後將極大增強公司的產能與靈活性。

座落在米德鎮工業路1091號的新廠區將分階段建設，第一期建成後，將提供口服與注射藥物的製劑研發、臨床與商用藥物的生產服務，以及臨床試驗材料和商用藥物的包裝、標籤、儲存和分銷。新廠區將在五年內全部建成完工。

藥明康德是集藥物研究、開發和生產於一體的製藥公司，在美國、歐洲和亞洲設有12個網點，其中上海、無錫和瑞士庫維特(Couvet)的三個工廠已開始製藥。

德拉瓦州官員對藥明康德公司投資 的新藥廠表示歡迎，米德鎮鎮長布蘭納(Ken Branner)表示：「我們真誠期待與藥明康德合作。」他說，藥廠的地點距柯锐世(Clarios)、德特威勒(Datwyler)、亞馬遜 和Breakthru釀造廠等企業都只有一步之遙。

藥明康德公司執行長陳民章感謝聯邦、州和地方部門的支持，表示「公司期待與客戶合作，將創新療法迅速推向市場，以挽救性命和提高病患的治療與健康水平。」