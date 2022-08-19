我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

世說新聞╱華男甜品店離奇死亡 獨家揭秘屍檢報告

小馬青少棒賓州舉行 台11度稱霸

賓州訊
駐美國代表處鄭榮俊公使於球賽現場轉頒總統、副總統及駐美代表賀電。(駐紐約台北經文處提供)
駐美國代表處鄭榮俊公使於球賽現場轉頒總統、副總統及駐美代表賀電。(駐紐約台北經文處提供)

「2022年美國小馬聯盟世界青少棒錦標賽」(2022 PONY League World Series)冠亞軍決賽17日在賓州華盛頓魯黑小馬球場(Lew Hays Pony Field)舉行，代表亞太地區的台灣新北市立二重國民中學棒球隊敗部復活，以4：1擊敗墨西哥隊，摘下冠軍。

PONY小馬級世界青少棒錦標賽由小馬聯盟(PONY League)所主辦之13至14歲級青少棒國際賽事，比賽自1952年首度舉辦，台灣自1993年起參賽至今，今年是第11度奪冠。

匹茲堡臺灣鄉親及留學生至現場為台灣代表隊加油。(駐紐約台北經文處提供)
匹茲堡臺灣鄉親及留學生至現場為台灣代表隊加油。(駐紐約台北經文處提供)

「2022年美國小馬聯盟世界青少棒錦標賽」自8月12日起舉行，亞太區由台灣代表參加本次錦標賽，並由新北市立二重國民中學游翔越校長擔任領隊，與邱耀宇總敎練、蘇瑋傑敎練、楊敏鴻敎練共同率球員參賽。

該隊球員分別是楊文瑋、孫凱宥、林鑫宏、高邱聖紘、高苡銘、呂冠緯、李承諺、陳正皓、張邵軍、洪偉哲、潘庭皓、孟廖劭佶、高正惟、石正侑等人。

匹茲堡台灣鄉親及留學生至現場為台灣青少棒代表隊加油。(駐紐約台北經文處提供)
匹茲堡台灣鄉親及留學生至現場為台灣青少棒代表隊加油。(駐紐約台北經文處提供)

二重國中12日第一場比賽以6：1戰勝波多黎各隊，但8月15日第二場比賽以2：4輸給賓州Johnstown隊，淪入敗部；所幸小將們毫不氣餒，於16日第三場比賽以12：0完勝密西根州Bay County隊，當日下午再戰Johnstown隊，以7：3獲勝，17上午第五場比賽三戰Johnstown隊，終以6：1力克該隊，取得冠亞軍賽資格。

本次新北市二重國中棒球隊來美參賽，為匹兹堡地區僑學界盛事，匹兹堡台灣同鄉會許雅斐會長與眾多同鄉會鄉親、僑務顧問陳飛等人都對球隊關懷支持，除深夜接機，並辦理溫馨的接風宴，讓小將們賓至如歸；每場比賽均有眾多鄉親至球場加油，現場國旗飛舞、士氣高昂，僑胞們的熱情令代表隊小將們備受激勵。

匹茲堡臺灣鄉親及留學生至現場為台灣代表隊熱情加油。(駐台北經文處提供)
匹茲堡臺灣鄉親及留學生至現場為台灣代表隊熱情加油。(駐台北經文處提供)

台灣代表隊奪冠後，中華民國總統蔡英文、副總統賴清德及駐美代表蕭美琴均在第一時間致贈賀電，並由駐美國台北經濟文化代表處公使鄭榮俊赴球賽現場轉頒，向選手們道賀。

賓州 中華民國 賴清德

上一則

喬州泛亞社區中心爭議 越演越烈

下一則

芝加哥旅遊業 2024年可望恢復疫前榮景

延伸閱讀

不滿川普佛州宅邸被搜 賓州男揚言殺光FBI

不滿川普佛州宅邸被搜 賓州男揚言殺光FBI
賓州小馬青少棒賽／新北市隊4：1擊敗墨西哥奪冠

賓州小馬青少棒賽／新北市隊4：1擊敗墨西哥奪冠
司法大醜聞 賓州前法官收回扣 把2300名兒童送監換錢

司法大醜聞 賓州前法官收回扣 把2300名兒童送監換錢
賓州民主黨參議員候選人費特曼病後復出

賓州民主黨參議員候選人費特曼病後復出
賓州人瑞下月慶百歲 先迎第100個曾孫

賓州人瑞下月慶百歲 先迎第100個曾孫
賓州地稅退稅生效 最高可領回1657元

賓州地稅退稅生效 最高可領回1657元

熱門新聞

餐廳用餐費用高漲，許多民眾都減少外食次數。(特派員黃惠玲／攝影)

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

2022-08-18 09:45
白東穎與愛貓經營自家為民宿，頗獲房客青睞。(白東穎提供)

出租7個月收1萬8 明州華裔樂當民宿主人

2022-08-13 10:51
新澤西州收費快速路9日晚發生雙層大巴撞上小貨車翻覆的事故，迄今造成兩人死亡、包括司機在內的三人重傷，另有14名乘客輕傷。(Fox29電視台截圖)

新州快速路巴士車禍 增至2死17傷

2022-08-11 16:44
德州聖安東尼奧於7月7日上市，位於24811 Creek Loop的住宅「別有洞天」。（San Antonio Board of Realtors）

聖安東尼奧新宅 地底有洞穴奇景

2022-08-15 02:00
入侵性鯉魚一旦進入五大湖，將對生態有很大影響。(本報檔案照片)

12年第3次 近密西根湖捕獲入侵鯉魚引關注

2022-08-11 11:47
德州州長艾伯特。（艾伯特的推特）

偷渡客送華府 每人車資1400元

2022-08-18 13:27

超人氣

更多 >
習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機
三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起
這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園

這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園
余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」

余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」
全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意

全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意