小馬青少棒賓州舉行 台11度稱霸

駐美國代表處鄭榮俊公使於球賽現場轉頒總統、副總統及駐美代表賀電。(駐紐約台北經文處提供)

「2022年美國小馬聯盟世界青少棒錦標賽」(2022 PONY League World Series)冠亞軍決賽17日在賓州 華盛頓魯黑小馬球場(Lew Hays Pony Field)舉行，代表亞太地區的台灣新北市立二重國民中學棒球隊敗部復活，以4：1擊敗墨西哥隊，摘下冠軍。

PONY小馬級世界青少棒錦標賽由小馬聯盟(PONY League)所主辦之13至14歲級青少棒國際賽事，比賽自1952年首度舉辦，台灣自1993年起參賽至今，今年是第11度奪冠。

匹茲堡臺灣鄉親及留學生至現場為台灣代表隊加油。(駐紐約台北經文處提供)

「2022年美國小馬聯盟世界青少棒錦標賽」自8月12日起舉行，亞太區由台灣代表參加本次錦標賽，並由新北市立二重國民中學游翔越校長擔任領隊，與邱耀宇總敎練、蘇瑋傑敎練、楊敏鴻敎練共同率球員參賽。

該隊球員分別是楊文瑋、孫凱宥、林鑫宏、高邱聖紘、高苡銘、呂冠緯、李承諺、陳正皓、張邵軍、洪偉哲、潘庭皓、孟廖劭佶、高正惟、石正侑等人。

匹茲堡台灣鄉親及留學生至現場為台灣青少棒代表隊加油。(駐紐約台北經文處提供)

二重國中12日第一場比賽以6：1戰勝波多黎各隊，但8月15日第二場比賽以2：4輸給賓州Johnstown隊，淪入敗部；所幸小將們毫不氣餒，於16日第三場比賽以12：0完勝密西根州Bay County隊，當日下午再戰Johnstown隊，以7：3獲勝，17上午第五場比賽三戰Johnstown隊，終以6：1力克該隊，取得冠亞軍賽資格。

本次新北市二重國中棒球隊來美參賽，為匹兹堡地區僑學界盛事，匹兹堡台灣同鄉會許雅斐會長與眾多同鄉會鄉親、僑務顧問陳飛等人都對球隊關懷支持，除深夜接機，並辦理溫馨的接風宴，讓小將們賓至如歸；每場比賽均有眾多鄉親至球場加油，現場國旗飛舞、士氣高昂，僑胞們的熱情令代表隊小將們備受激勵。

匹茲堡臺灣鄉親及留學生至現場為台灣代表隊熱情加油。(駐台北經文處提供)

台灣代表隊奪冠後，中華民國 總統蔡英文、副總統賴清德 及駐美代表蕭美琴均在第一時間致贈賀電，並由駐美國台北經濟文化代表處公使鄭榮俊赴球賽現場轉頒，向選手們道賀。