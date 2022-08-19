拖車洩化學品 新州婦提告求償百萬

新澤西州格洛斯特郡一名女子因上周一輛停放拖車(右二)的化學品洩漏、導致新州南部多數地區連日惡臭，對兩家化學公司提起求償100萬美元的聯邦訴訟。(CBS電視台截圖)

新澤西州 格洛斯特郡(Gloucester County)一名女子因上周一輛停放拖車的化學品洩漏、導致新州南部多數地區連日惡臭並危及無數人健康，因而對兩家化學公司提起聯邦訴訟，求償100萬元。

提告人斯拉文-博爾赫西(Gina Slavin-Borgesi)住在華盛頓鎮(Washington Township)，她聲稱，四處瀰漫的氣味讓她和她孩子噁心、嘔吐、頭暈、咳嗽、頭痛、肺部和眼睛受刺激。

該婦女的律師芬克(Adam T. Funk)控告位於德州 貝敦市的化學品運輸業者TransChem、德州東區的化學品製造商Lubrizol提起過失訴訟；這是繼10日東格林威治鎮(East Greenwich Township)一輛停靠卡車洩漏化學物後，針對該卡車公司的第一起已知訴訟。

有關當局稱，外洩化學物 Lubrizol-1389 中的添加劑甲硫醇(methyl mercaptan) 發出臭雞蛋味，在肯登(Camden)、坎伯蘭(Cumberlan)、格洛斯特和塞倫郡(Salem)飄散，並穿過德拉瓦河進入費城。

芬克說，那是腐蝕性化學物質，50哩外都可聞到，並進入數以千計家庭、企業和車輛。格洛斯特郡官員說，無數人不適；共約7000磅化學物質釋放到空氣中。

這起訴訟要求賠償「過去和未來」的痛苦、醫療費、身心損害及工資損失。格洛斯特郡官員一再表示，化學氣味確實惱人，但不致於對嚴重威脅健康。

格洛斯特郡應急管理部門14日表示，自這次洩漏以來，各社區和郡的所有量表都無法檢測 到硫化氫 (H2S) 讀值。