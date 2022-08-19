我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

世說新聞╱華男甜品店離奇死亡 獨家揭秘屍檢報告

拖車洩化學品 新州婦提告求償百萬

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州格洛斯特郡一名女子因上周一輛停放拖車(右二)的化學品洩漏、導致新州南部多數地區連日惡臭，對兩家化學公司提起求償100萬美元的聯邦訴訟。(CBS電視台截圖)
新澤西州格洛斯特郡一名女子因上周一輛停放拖車(右二)的化學品洩漏、導致新州南部多數地區連日惡臭，對兩家化學公司提起求償100萬美元的聯邦訴訟。(CBS電視台截圖)

新澤西州格洛斯特郡(Gloucester County)一名女子因上周一輛停放拖車的化學品洩漏、導致新州南部多數地區連日惡臭並危及無數人健康，因而對兩家化學公司提起聯邦訴訟，求償100萬元。

提告人斯拉文-博爾赫西(Gina Slavin-Borgesi)住在華盛頓鎮(Washington Township)，她聲稱，四處瀰漫的氣味讓她和她孩子噁心、嘔吐、頭暈、咳嗽、頭痛、肺部和眼睛受刺激。

該婦女的律師芬克(Adam T. Funk)控告位於德州貝敦市的化學品運輸業者TransChem、德州東區的化學品製造商Lubrizol提起過失訴訟；這是繼10日東格林威治鎮(East Greenwich Township)一輛停靠卡車洩漏化學物後，針對該卡車公司的第一起已知訴訟。

有關當局稱，外洩化學物 Lubrizol-1389 中的添加劑甲硫醇(methyl mercaptan) 發出臭雞蛋味，在肯登(Camden)、坎伯蘭(Cumberlan)、格洛斯特和塞倫郡(Salem)飄散，並穿過德拉瓦河進入費城。

芬克說，那是腐蝕性化學物質，50哩外都可聞到，並進入數以千計家庭、企業和車輛。格洛斯特郡官員說，無數人不適；共約7000磅化學物質釋放到空氣中。

這起訴訟要求賠償「過去和未來」的痛苦、醫療費、身心損害及工資損失。格洛斯特郡官員一再表示，化學氣味確實惱人，但不致於對嚴重威脅健康。

格洛斯特郡應急管理部門14日表示，自這次洩漏以來，各社區和郡的所有量表都無法檢測到硫化氫 (H2S) 讀值。

德州 新澤西州 檢測

上一則

董事會內部亂成一團 歧見叢生

下一則

減少碳排放 電動摩托車騎進美利堅大學校園

延伸閱讀

詐騙電郵 掏空新州婦42萬元積蓄 恐連房子都不保

詐騙電郵 掏空新州婦42萬元積蓄 恐連房子都不保
美孚傾倒致癌物 判賠新州政府950萬

美孚傾倒致癌物 判賠新州政府950萬
1個月3員工死亡 聯邦職安調查新州亞馬遜

1個月3員工死亡 聯邦職安調查新州亞馬遜
新州放寬防疫未接種 公家員工 免定期檢測新冠

新州放寬防疫未接種 公家員工 免定期檢測新冠
新州周增91猴痘病例 又3郡淪陷 加開疫苗站

新州周增91猴痘病例 又3郡淪陷 加開疫苗站
新州初審法院法官不足 至年底缺73人

新州初審法院法官不足 至年底缺73人

熱門新聞

餐廳用餐費用高漲，許多民眾都減少外食次數。(特派員黃惠玲／攝影)

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

2022-08-18 09:45
白東穎與愛貓經營自家為民宿，頗獲房客青睞。(白東穎提供)

出租7個月收1萬8 明州華裔樂當民宿主人

2022-08-13 10:51
新澤西州收費快速路9日晚發生雙層大巴撞上小貨車翻覆的事故，迄今造成兩人死亡、包括司機在內的三人重傷，另有14名乘客輕傷。(Fox29電視台截圖)

新州快速路巴士車禍 增至2死17傷

2022-08-11 16:44
德州聖安東尼奧於7月7日上市，位於24811 Creek Loop的住宅「別有洞天」。（San Antonio Board of Realtors）

聖安東尼奧新宅 地底有洞穴奇景

2022-08-15 02:00
入侵性鯉魚一旦進入五大湖，將對生態有很大影響。(本報檔案照片)

12年第3次 近密西根湖捕獲入侵鯉魚引關注

2022-08-11 11:47
德州州長艾伯特。（艾伯特的推特）

偷渡客送華府 每人車資1400元

2022-08-18 13:27

超人氣

更多 >
習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機
三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起
這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園

這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園
余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」

余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」
全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意

全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意