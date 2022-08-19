世界少棒賽前夕 12歲猶他球員摔下床頭部重創

原要參加世界少棒大賽的12歲球員伊斯頓‧奧利弗森日前從宿舍的雙層床架上舖摔落，導致他頭部遭受重創，一度危急，不過情況似已好轉。(CNN有線電視網截圖)

原要參加世界少棒大賽(Little League World Series)12歲球員伊斯頓‧奧利弗森(Easton Oliverson)的家屬表示，伊斯頓日前從宿舍的雙層床架上舖摔落，導致他頭部遭受重創，傷勢危急。不過到17日早上情況似乎好轉，伊斯頓開始進食。

來自猶他州 的伊斯頓是聖塔克拉拉郡(Santa Clara County)雪谷隊(Snow Canyon)的投手及外野手，世界少棒大賽17日在賓州威廉 波特(Williamsport)開打，這是猶他州首次有少棒隊打進世界少棒大賽。

伊斯頓的父親傑斯‧奧利弗森(Jace Oliverson)是雪谷隊的助理教練，他告訴電視台KSL-TV說：「我是虔誠的信徒並相信祈禱的力量，如果眾人持續為我們祈禱，兒子將會痊癒。」

傑斯和妻子南西(Nancy)在醫院陪伴兒子伊斯頓，傑斯透過臉書(Facebook)更新兒子病況，並說醫生告知，兒子有動脈穿刺的情況致顱內出血，需移除一塊骨頭。

伊斯頓的舅舅貝克(Spencer Beck)擔任奧利弗森的家庭發言人，他16日表示，伊斯頓睡覺時從上舖摔落，傷到頭部，送醫救治後目前插管呼吸康復中，隊友已知他的傷勢。

主辦這項比賽的世界少棒聯盟發表聲明表示，已與奧利弗森一家聯繫並表達關切，慶幸伊斯頓稍有好轉。

雪谷隊是第一個打進世界少棒大賽的猶他州隊伍，預定19日出戰田納西州 代表隊。

貝克說：「伊斯頓無法出賽肯定會很難過，但他們仍來自同一個社區，且會是猶他州、世界少棒大賽和我們社區的歷史性時刻。我們為他們加油，他們也將受到伊斯頓的鼓舞，全力以赴，會很棒的。」