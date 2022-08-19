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屢次擅離職守 新州洛戴市女警官被降職3級

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州洛戴警察局最高階女警官格里洛因屢次擅離職守，而被降職三級成為巡警。(洛戴警察局照片)
新澤西州洛戴警察局最高階女警官格里洛因屢次擅離職守，而被降職三級成為巡警。(洛戴警察局照片)

新澤西州洛戴警察局(Lodi Police Department)最高階女警官因屢次擅離職守，而被降職三級成為巡警。

聽證官莫里內利(John Molinelli)同意洛戴警察局長斯科澤蒂(Donald Scorzetti)的建議，將已有23年以上資歷的特蕾莎·格里洛(Theresa Grillo)警監降職為巡警，此人事更動將使她減少數十萬元的薪資與福利。

洛戴警察督察室(Lodi Police Internal Affairs)調查指出，2020年11月至2021年1月期間，格里洛逃避六次道路建設工程的指揮交通工作，並偽造文書獲得完整的加班費。

督察室對格里洛提出39項指控，莫里內利確認其中38項，包括偷竊、偽造紀錄、行為不當、怠忽職守，他同意局長斯科澤蒂的建議，保留格里洛的工作，但不得再擔任主管。

格里洛也被停職停薪60天，且必須繳交1409元的罰款，補償格里洛在道路施工作業期間的翹班時數，這種工作是施工期間警員負責在施工現場指揮交通，費用由承包商支付，是一種可賺外快的加班形式。

格里洛的律師隆加佐(Gina Mendola Longarzo)在整個聽證會期間堅稱格里洛是警局「男性人脈網」的受害者，意圖摧毀她的職涯。

隆加佐指出其他警官也在施工期間未經需可離開工作崗位，卻無人被指控，然而針對格里洛的案件，督察室卻採取特別行動，在六次道路施工期間利用衛星導航(GPS)追蹤她的行蹤。

格里洛本人從未站上證人席，全交由隆加佐處理，隆加佐試圖說服莫里內利督察室的調查有偏見，以及局長斯科澤蒂提出的處分過重，不符合違規行為。

隆加佐未對處分提出上訴，而是打算根據「新澤西州反歧視法」(New Jersey's Law Against Discrimination)控告該區。

新澤西州 警察 歧視

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