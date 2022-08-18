1個月3員工死亡 聯邦職安調查新州亞馬遜

過去一個月，亞馬遜位於新澤西州的三個設施內，先後有三名員工死亡，聯邦職業安全與健康管理局已展開調查。(美聯社)

電商巨頭亞馬遜 的工作安全環境再受關注，過去一個月，亞馬遜位於新澤西州 的三個設施內，先後有三名員工死亡，聯邦職業安全與健康管理局(OSHA)已展開調查。

第一起死亡事件於7月13日發生，在密德薩克斯郡(Middlesex County)亞馬遜EWR9配送中心內，當日正舉行年度最大的亞馬遜會員日(Prime Day)銷售活動，其間一名男員工喪生。

11天後的7月24日，位於默瑟郡(Mercer County)的亞馬遜PNE5廠房內，一名員工意外受重傷，延至7月27日死亡。

第三起是在8月4日發生，位於密德薩克斯郡的亞馬遜DEY6配送中心，一名工人工作期間死亡。

到目前為止，三名死者的身分仍未公布，亞馬遜及OSHA都未透露詳情，包括他們的死因。聯邦勞工部公共事務辦公室副主任霍金斯表示，所有事件仍在調查，可以公布的資訊有限。

亞馬遜發言人斯蒂芬森(Sam Stephenson)表示，每一起事故都影響整個團隊；他說，公司會向死者家人提供所需資源，亞馬遜正與OSHA合作展開調查。

他特別指出，第一起死亡事故是因為「個人健康狀況」問題，與工作無關。

至於第二起，當地警察 局長向媒體透露，警方於7月24日事發當天，收到報案指一名工人從梯子上摔下，頭部撞到地面。當警員趕到時，他意識仍然清醒，傷者的同事在警察到達前已為他做了心肺復蘇術。傷者之後送到一家醫療中心留醫搶救，但三天後不治。