不滿川普佛州宅邸被搜 賓州男揚言殺光FBI

聯邦司法部表示，賓州一名現年46歲男子比斯(Adam Bies)由於不滿聯邦調查局(FBI )官員搜索前總統川普 位於佛羅里達州的宅邸海湖山莊(Mar-a-Lago)，出言威脅要殺光為FBI工作的所有人，被警方以妨礙聯邦執法人員公務為由逮捕，若經法院定罪，最高可處十年監禁。

法庭文件顯示，比斯在FBI幹員搜索海湖山莊後數天內，在右翼社群媒體 「Gab」對FBI幹員發出死亡威脅；貼文稱：「每個以任何身分為FBI工作的雜碎，從局長到掃地阿姨都該死，既然你已向我們宣戰，那就讓我們開始狩獵」、「嘿！FBI，我等不及用你們的鮮血澆灌『自由之樹』，我會等你們來敲我的門。」

這不是川普支持者首度對FBI的搜索行動做出過激反應，FBI位於俄亥俄州辛辛那提的辦公室11日就有一名全副武裝的男子試圖闖入，最終被警方開槍擊斃，此事件後FBI就發出聲明稿表示將會加強執法作為，嚴厲掃蕩網上公開威脅聯邦執法機構的言論。

同時，FBI位於華府的總部及各地辦公室也紛紛架起拒馬，防範不理性的支持者暴力陳抗。

處於本案爭議中心的川普，15日接受福斯新聞網(Fox News)專訪時強調，有必要降溫現在國內緊繃的政治對立僵局，指出他已與FBI聯繫，商討可以協助緩和局勢的作法；不過訪問期間，川普仍嚴詞批判FBI；民主黨議員及部分共和黨人士稱，川普若真有心協助降溫，就必須暫時保持沉默，不要再繼續煽動支持者。