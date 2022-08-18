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詐騙電郵 掏空新州婦42萬元積蓄 恐連房子都不保

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州81歲寡婦卡洛‧羅賓森辛勞一輩子，卻因一封電郵被騙走近42萬元，還可能失去房產。(取材自YouTube)
新澤西州81歲寡婦卡洛‧羅賓森辛勞一輩子，卻因一封電郵被騙走近42萬元，還可能失去房產。(取材自YouTube)

新澤西州弗里霍爾德(Freehold)81歲寡婦卡洛‧羅賓森(Carole Robinson)辛勞一輩子、撐起一個家並熱心助人，卻因一封電郵被騙走近42萬元，還可能失去房產。

去年10月底，羅賓森收到一封她誤以為防毒軟體的電郵，稱年度訂閱費用更新為499.99元並會從她的富國銀行(Wells Fargo)帳戶扣款；她認為不需要此服務遂致電電郵上的號碼，孰料此舉讓她先後損失鉅款，甚至可能賠上房產。

羅賓森致電要求退款，對方說沒問題並要求遠端操作電腦，她不疑有詐便答應；駭客獲得存取許可後，調出羅賓森在富國銀行的個人退休帳戶(IRA)。

她說：「他要我輸入名字和退款金額約500元，結果變成5萬元，我被告知沒問題，稍後會透過電匯修正數額。」

但對方告訴羅賓森，她不應告知銀行此一錯誤，否則會被懷疑洗錢且試圖藏匿贓款，若有人問起則以購買骨董家具搪塞；接著，對方幫羅賓森在登記於開曼群島的加密貨幣交易所幣安(Binance)開戶，該島以洗錢著稱。

羅賓森說，「如今回想真是一錯再錯且漏洞百出，若我是在看電影，肯定對著螢幕嘶吼。」

幾天後，羅賓森到銀行刷存摺才發現從她帳戶匯出三筆錢，金額分別為4萬9500元、3萬9500元，以及從個人退休帳戶(IRA)轉出22萬1000元。

富國行員問她是否把錢匯給騙子，她說是買骨董家具，這些錢其實轉進歹徒幫她開的帳戶。

歹徒同步處理羅賓森自2016年來停滯的美銀(BoA)房屋信貸，利用她已繳清房貸的帳戶增貸9萬9500元。

她說：「11月9日準備繳費，結果沒錢，我放聲尖叫。」

羅賓森驚覺又被騙後聯繫聯邦調查局(FBI)、聯邦貿易委員會(FTC)、消費者金融保護局(CFPB)並諮詢40多人，但都沒有幫助。

她說：「(美銀)僅告知我被騙了且讓歹徒存取我的帳戶，那是我的錯，富國也不願退款。」

詐騙驚魂一波未平一波又起，美銀2月通知歹徒將她登記往生，害她馬上衝去分行並花了兩小時澄清身分並恢復帳戶。

羅賓森表示，經常收到美銀揚言取消贖回的通知，且欠銀行19日到期的4200元，但她拒絕付款。

美銀和富國都表示將詳查此案，但都尚未表示願意退款。 

FTC表示，羅賓森是新州去年受害的3萬1000名詐騙受害者之一，截至本月上旬，又有至少1萬7000人通報受騙，實際人數可能更多。

退休 詐騙 新澤西州

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