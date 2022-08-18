美孚傾倒致癌物 判賠新州政府950萬

石油業巨頭艾克森美孚將支付新州950萬元解決其「自然資源損害」訴訟，該訴訟指控艾克森美孚傾倒工業廢棄物。(Getty Images)

新澤西州 政府本周宣布，石油 業巨擘艾克森美孚公司(ExxonMobil)將支付新州 950萬元解決其「自然資源損害」(NRD)訴訟，該訴訟指控艾克森美孚在位於東格林威治鎮(East Greenwich)與保羅斯伯勒(Paulsboro)廠區傾倒工業廢棄物。

這份含六項指控的訴訟於2019年3月由前新州檢察長吉沃(Gurbir Grewal)代表新州環保廳，提交給格洛斯特郡(Gloucester County)的法院。

法庭文件內容顯示，達成和解的同時，「艾克森美孚不承認原告在訴訟中指控之交易或事件引發的任何事實、過失，或責任」。

艾克森美孚發言人透過新州地方媒體NJ Advance Media發表聲明：「艾克森美孚嚴肅看待其環境責任，我們已在該區域進行大規模清理與恢復工作，包括挖掘、移除沉積物、重新種植原生植被。」

新州指稱從1950年代開始，艾克森美孚的前身「美孚公司」(Mobil Corp.)利用Lail廠區處理石油產品與其他危險廢棄物，Lail廠區坐落於和曼圖亞溪(Mantua Creek)連接的潮汐區，該水域直接流入德拉瓦河(Delaware River)。

根據2019年的法庭文件，檢查顯示該區域仍然受到多氯聯苯(PCB)的汙染，PCB是1979年起被聯邦政府禁止的致癌化學物質。

最初於1982年展開傾倒工業廢物的調查，PCB來源在1990年代移出該址，並於2000年代晚期完成該區域的清理工作，但檢測結果顯示仍存在汙染，艾克森美孚環境承包商在該區域的小型哺乳動物和魚類身上發現PCB。

艾克森美孚收到和解書後將有30天支付新州950萬元費用。