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美國梅洋香爐牛項三鄉聯合會 費城年度慶典熱鬧非凡

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中國駐紐約總領事館領事孫潛、賓州州議員傑瑞、費城市議員歐大衛與三鄉鄉親及各界僑領合影。
中國駐紐約總領事館領事孫潛、賓州州議員傑瑞、費城市議員歐大衛與三鄉鄉親及各界僑領合影。

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  美國梅洋香爐牛項三鄉聯合會（以下簡稱三鄉會）8月14日在費城華埠東方明珠酒家，舉辦年度慶典。中國駐紐約總領事館領事孫潛、巴山次仁，費城市議員歐大衛（David Oh）、賓州州議員傑瑞（Jared Solomon），費城各界僑領、來自佛州西岸華人商會慶賀團、三鄉鄉親近5百餘人共聚一堂，熱鬧非凡。

  慶典活動在奏響中美兩國國歌聲中揭開序幕，會長吳水崧首先致辭，衷心感謝各位嘉賓前來參加盛會的熱情與對三鄉會的大力支持。三鄉會是福建梅洋、香爐、牛項三個鄉村的聯合體，三鄉鄉親有超過千人在費城這座美麗的城市生活、居住、創業。自從中國改革開放後，一直以“愛拼才會贏”為傳統精神的福建人，不遠萬裡來到美國創業謀生，艱苦奮鬥。兩年多前，為了更好地服務三鄉地區鄉親，三鄉會應運而生。三鄉會為非政治性、非營利性、非宗教性組織，希望通過這個平臺，將旅美三鄉鄉親聯合在一起，更好的服務僑胞，共同為美中兩國的友好發展、經貿往來和民間交往貢獻才華和智慧。

  執行會長鄭經春致歡迎辭，議長陳天興致答謝辭，他們表示，三鄉會將與各社團共同合作，努力推動社區事務，維護僑胞利益，為華人爭取權益，造福僑胞。同時三鄉會還重視與主流社會的聯繫，只要對社區有利的活動，都積極參與。希望在座嘉賓生意興隆事事順意，祝僑界團結和諧，祝願華埠工商業經濟繁榮，人人身體健康，闔家幸福。

  娛樂節目中，彩虹舞蹈隊送上數支精彩的舞蹈。抽獎活動豐富多彩，獎品豐厚，有Iphone13、Ipad、現金獎等，第一常務副會長劉必新，林國弟、祕書長劉武生忙前忙後，處處展現三鄉鄉親的淳樸善良及拳拳愛心。中獎嘉賓個個喜笑顏開，將晚會的氣氛推向高潮。【圖文報導：彭林】

三鄉僑領向嘉賓敬酒。右5-7為會長吳水崧、第一常務副會長劉必新、祕書長劉武生，左...
三鄉僑領向嘉賓敬酒。右5-7為會長吳水崧、第一常務副會長劉必新、祕書長劉武生，左6-8為：議長陳天興、執行會長鄭經春、第一常務副會長林國弟。

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