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放任特教生自殘 新州學區6.25萬和解

編譯陳韻涵／綜合報導

一名特教學生的家長控告蒙特克萊爾(Montclair)學區未妥善關照特教學生，放任這名男性學生過度戳眼致角膜損傷且單眼失明，學區近期與受害學生家長以6萬2500元和解，並讓這名學生轉學至私校就讀。

新澤西州媒體nj.com本月11日報導，法院僅以姓名縮寫代稱這名受害學生，內容提及此人2017年12月依據「個別化教育計畫」(Individualized Education Program，簡稱IEP)就讀蒙特克萊爾地區中學；IEP是指導教師輔導特教生的指南。

艾薩克斯郡(Essex)高等法院6月21日的和解文件顯示，這名學生就學前就已被診斷罹患自閉症、焦慮症和注意力不足過動症、憂鬱等精神問題。

訴狀指控，儘管已有IEP書面指南，該校教師及職員仍未妥善輔導與監督這名特教生。

訴狀指出，「學區未能適時介入，避免持續性的問題惡化，未成年的原告經常戳自己的臉、指甲等身體部位」，並會咬指甲、戳自己和其他人，也曾出現自己打自己等類似行為。

學區總監龐德斯(Jonathan Ponds)在電郵中拒絕對評論此案，訴狀指出，這名學生持續的自殘與強制行為「在2017年到2021年2月期間未受監督、控制，也未(向家長)說明」。

法院文件顯示，新冠肺炎疫情之後，這名學生加劇戳揉左眼，防疫遠距學習開始後，教職員發現此問題也未採取行動，導致學生的左眼角膜受損，2020年夏季需要接受治療」。

去年2月，這名學生的視網膜與角膜置換手術失敗，左眼至今依然失明。

學生家長狀告蒙特克萊爾教育委員會，地方官員建議和解並安排學生就讀新澤西州教育廳認可的私校。

學區最終提供6萬2500元與家長和解並補償部分的訴訟費，訴狀請法官核准和解費用並下令該學區支付2024-25學年的私校學費，並負責「安全且適當的」接送孩子往返新學校。

學區 新澤西州 教育

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