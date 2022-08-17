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費城郊區新電話區碼「835」9月2日推出

記者顏伶如／綜合報導
由於費城郊區610、484開頭的電話號碼已經快要用完，835區域號碼將提前推出。(CBS電視台截圖)
由於費城郊區610、484開頭的電話號碼已經快要用完，835區域號碼將提前推出。(CBS電視台截圖)

從今年9月開始，如果接到區域號碼(area code)顯示835的電話，代表著來電者住在費城郊區。

費城公共事業委員會(Public Utility Commission)指出，從今年9月2日起，除了現有區域號碼610、484之外，將新增一組區域號碼835。至少一家電話公司已經對旗下客戶發布簡訊通知。

費城公共事業委員會在2021年12月表決通過納入835為區域號碼，因為現有的610、484開頭電話號碼，可以提供給新客戶使用的供應量越來越少。費城公共事業委員會今年6月表示，由於610、484開頭的電話號碼已經快要用完，835區域號碼將提前推出。

目前610、484開頭的電話號碼，主要提供給德拉瓦郡(Delaware County)、切斯特爾郡(Chester County)商店及一般住家使用，蒙哥馬利郡(Montgomery County)某些地區還有柏克斯(Berks)、理海(Lehigh)、諾安普頓(Northampton)等地，同樣使用這兩組區域號碼。

費城地區區域號碼還包括215、267，還有四年前使用的445。

一旦610、484開頭電話號碼完全用完，費城郊區新增電話號碼將一律使用835區域號碼。「北美電話號碼計畫管理處」(North American Numbering Plan Administrator)指出，835區域號碼的電話號碼數量，可望在將近60年期間足夠消費者使用。

費城郊區上一次新增電話區域號碼是在1999年，484區域號碼加入服務行列。1994年，原本215區域號碼的電話則分開，城市裡的用戶維持原本號碼，部份郊區用戶改為610區域號碼，當時曾經引起某些抗議聲浪。

從1947年以來，費城郊區電話用戶主要區域號碼一直是215。

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