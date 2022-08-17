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新州放寬防疫未接種 公家員工 免定期檢測新冠

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州長墨菲宣布，該州未接種疫苗的學校教職員、托兒機構工作人員、州府員工及合約工，不必再定期進行病毐檢測。(美聯社)
新澤西州長墨菲宣布，該州未接種疫苗的學校教職員、托兒機構工作人員、州府員工及合約工，不必再定期進行病毐檢測。(美聯社)

繼聯邦疾病防治中心(CDC)上週宣布新冠防疫措施大鬆綁後，在防疫措施嚴格的新澤西，州長墨菲(Phil Murphy)15日宣布，該州未接種新冠疫苗的老師、學校職員、托兒機構工作人員、州府員工及合約工，不必再定期進行病毐檢測

不過，新州醫療保健、懲教設施和療養院等場所工作人員仍須接種疫苗、並至少打一劑加強針。

CDC於11日大幅放寬防疫指南，墨菲發表聲明稱，最新行政命令遵循CDC準則；新州數百萬人已接種疫苗並打加強針，更多人可避免因染疫而重病。

行政命令宣布後，個別學校、托兒中心和承包商仍可自行維持疫苗接種或檢測規定。

墨菲辦公室仍要求學校和兒童保育機構提報疫苗接種和檢測數據，以協助公衛官員做決策。

官員稱，截至去年11月，新州約85%教師和學校員工完全接種新冠疫苗。

CDC聲明和墨菲新決策廣獲支持，州參議員科拉多(Kristin Corrado) 、泰斯塔(Michael Testa) 、戈帕爾(Vin Gopal)及新州最大教師工會「新澤西教育協會」(New Jersey Education Association)會長史皮勒(Sean Spiller)等認為，這些步驟有助學校恢復正常。

但是，蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)傳染病專家史蒂芬妮‧西爾維拉(Stephanie Silvera)不表贊同；她說，所有規定都拿掉了，秋季情況難料；她也提到，沒有聯邦資金，檢測難以繼續。

州和聯邦政府一年來逐漸鬆綁防疫限制。 據聯邦官員，全美屆滿16歲的人當中，95%已因打疫苗或被感染而有免疫力。

新州14日報告，檢測陽性七天平均值降至2162人，較前一周、前一個月各降 12%和23%。該州約900萬居民中，700多萬人完全接種疫苗。

健康專家警告，許多被感染者有「新冠長期症狀」(Long COVID)，染疫許久後困擾生活，約影響三分之一曾染疫的人。

疫苗 檢測 新州

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