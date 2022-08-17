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新州周增91猴痘病例 又3郡淪陷 加開疫苗站

編譯郭宣含／綜合報導
新州為因應猴痘病例攀升，疫苗接種站從五處擴增為九處，但官員坦言，現階段疫苗仍舊供不應求。(美聯社)
新州為因應猴痘病例攀升，疫苗接種站從五處擴增為九處，但官員坦言，現階段疫苗仍舊供不應求。(美聯社)

新澤西州衛生廳日前表示，新州現有16郡出現共逾300例的猴痘病例，本周新增91例，單周增幅42%；新州猴痘病例在全國排名第八高，隨著病例持續攀升，新州也將疫苗接種站從五處增至九處。

新州猴痘病例持續見長，不過跟初夏單周病例翻倍的時期相比，如今猴痘疫情已相對趨緩。新州猴痘本周新增91例，單周確診病例新增42%。

新州為因應猴痘病例攀升，可對抗猴痘的疫苗接種站也從五處擴增為九處。

新州州長墨菲在聲明中表示：「新增這些接種站，可讓符合資格的居民更方便前往靠近自家的接種站；除了聯邦新授權的地點，州政府也持續加強配送疫苗至全州。」

新州官員坦言，部分居民很難找到猴痘疫苗，現階段疫苗仍舊供不應求。

新州猴痘目前有305例，分布於16郡，包括大西洋城(Atlantic City)、博根(Bergen)、伯靈頓(Burlington)、肯登(Camden)、艾薩克斯(Essex)、哈德遜(Hudson)、莫塞(Mercer)和友聯(Union)等郡。

新州官員表示，哈德遜郡截至12日回報猴痘確診92例，居全州最高，緊接著是艾薩克斯60例和友聯郡31例。

根據新州衛生廳數據，五月岬(Cape May)、杭特頓(Hunterdon)、塞倫(Salem)、蘇薩克士(Sussex)和華倫(Warren)郡並未通報猴痘陽性病例。

新州官員指出，在猴痘確診數不到五例的郡中，新州並未公布確診數以保護隱私。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)12日數據，全美猴痘病例累計1萬1177例，懷俄明州是唯一無病例的州。

根據CDC 12日全美猴痘數據，紐約州以2295例排名第一，第二高則是加州1945例，和第三高佛羅里達州1085例；新州猴痘293例，在全國排第八高。

新州衛生廳官員呼籲，新州居民應繼續維持防疫措施，包括勤洗手，身體不適勿外出。

新州 猴痘 疫苗

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