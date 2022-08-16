新州斑衣蠟蟬肆虐 政府鼓勵撲殺

斑衣蠟蟬大舉入侵新澤西，新澤西政府鼓勵民眾撲殺，但無需再通報當局。(Getty Images)

斑衣蠟蟬(spotted lanternfly，前譯提燈蟲)大舉入侵新澤西州 ，雖無害人畜，但危及農作物，新澤西政府鼓勵民眾撲殺，但民眾無需再通報當局。

該州農業廳表示，這個外來物種已遍布新州每一郡，去年就接獲數千起通報，「我們上周就決定，(民眾)不需要再通報了。」

斑衣蠟蟬吸食植物汁液後，留下帶有甜味、通稱為蜜露(honeydew)的東西，孳生真菌和新的昆蟲；官員說，雖然不會傷害人畜，卻可能對葡萄、酒花和園藝樹木等農作物造成嚴重損害。

6月的時候，它還只是黑色或紅色的小不點，如今已長大到有翅膀到處飛竄，民眾走路的時候可能踩到；開車時撞上前窗玻璃，要開動雨刷清除；在海灘曬太陽，都可能看到成群的斑衣蠟蟬從頭上飛過。

去年夏天和秋天，新澤西、賓州 和紐約州等東部地方，就已發現不少，今年多到新澤西要民眾不必再通報了，但鼓勵民眾「多踩死幾隻」無妨。

新澤西農業廳目前還不確定總數多少，哪些地區最多。羅格斯大學(Rutgers University)昆蟲專家說，斑衣蠟蟬最愛臭椿，寄居這野樹倒也無妨，卻可能損害甚至傷害70多種樹木和灌木，也會盯上紅楓、柳樹、黑胡桃木和葡萄藤，可能對釀酒業構成威脅。

羅格斯大學昆蟲學家安‧尼爾遜(Anne L. Nielsen)說，重點是它到處都有，該校去年夏天就不再追蹤了，「當然，某些郡特別多，但已經到處都是。」她說，學校研究人員如今專注幫助農林業者防範蟲害。

農業廳撥款補助各郡對治蟲害的經費，也和聯邦農業部合作，派員到機場、火車站、交通轉運站等「優先處理」地點檢測，隨時防堵斑衣蠟蟬擴散。

近幾年，斑衣蠟蟬出現在11州，除了新澤西、紐約和賓州，康州、德拉瓦、印第安納、馬里蘭、麻州、俄亥俄、維吉尼亞和西維吉尼亞州 也發現它的蹤跡。各州呼籲民眾，把家裡和店面附近的斑蠟蟬盡量消滅，以免四周的花草樹木受害。