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賓州民主黨參議員候選人費特曼病後復出

記者顏伶如／綜合報導
三個月前曾中風的民主黨賓州國會參議員候選人費特曼(前中)恢復跑選舉行程，聲稱以感恩之心面對支持者。(美聯社)
三個月前曾中風的民主黨賓州國會參議員候選人費特曼(前中)恢復跑選舉行程，聲稱以感恩之心面對支持者。(美聯社)

民主黨賓州聯邦參議員候選人費特曼(John Fetterman)周末恢復跑選舉行程，並表示能夠活下來感覺非常幸運。90多天之前，費特曼因為中風而險些喪命，備受全國矚目的賓州參議員選情也因此出現變數。

52歲的費特曼12日在瀕臨伊利湖(Lake Erie)的會議中心，對擠滿會場的數百名支持者發表將近11分鐘的演說，期間不時停下休息；這場活動是費特曼這個月唯一的群眾造勢活動，大病初癒的他正在逐步增加公開行程。

費特曼在演說中指出：「今晚對我來說，重點在於心懷感恩，純粹就是感恩。」身穿招牌式連帽罩衫配牛仔褲的費特曼在演說全程都一直站立。

他說：「我的生命在三個月之前可能就停止了。這是事實。」

他表示，中風的時候如果是在偏遠的艾克郡(Elk County)，而不是在距離中風醫療診所僅20分鐘車程的地點，說不定就沒命了。

費特曼說：「妻子吉賽兒救了我的命。」

共和黨籍賓州聯邦參議員圖米(Pat Toomey)任期屆滿退休，費特曼將代表民主黨爭取遺缺。目前兩黨在參院各占50席的情況下，根據媒體報導，民主黨在期中選舉拿下賓州參議員的希望極高。

費特曼在期中選舉時，面臨的共和黨對手是獲得前總統川普背書的電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)主持人奧茲(Mehmet Oz)。對於費特曼暑假期間沒有現身跑選舉行程，經常發表酸言酸語。奧茲上個月在網路推出假海報，標語寫道「你們看到過這人嗎？」

奧茲12日接受保守派新聞媒體「新聞極限」(Newsmax)專訪時說：「我們表現很好，在全州各地跑選舉，跟我的對手完全不一樣，他都足不出戶。」

費特曼出身勞工階級家庭，支持大麻合法化，主張廢除參議院費力把事拖(filibuster)議事規則，並希望建立全民健保制度「全民聯邦醫療保險」(Medicare for all)。

獲前總統川普背書的共和黨賓州國會參議員候選人奧茲周末也密集拜票。圖為他在一家餐廳...
獲前總統川普背書的共和黨賓州國會參議員候選人奧茲周末也密集拜票。圖為他在一家餐廳尋求支持。(美聯社)

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