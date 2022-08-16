賓州民主黨參議員候選人費特曼病後復出

三個月前曾中風的民主黨賓州國會參議員候選人費特曼(前中)恢復跑選舉行程，聲稱以感恩之心面對支持者。(美聯社)

民主黨賓州 聯邦參議員 候選人費特曼(John Fetterman)周末恢復跑選舉行程，並表示能夠活下來感覺非常幸運。90多天之前，費特曼因為中風 而險些喪命，備受全國矚目的賓州參議員選情也因此出現變數。

52歲的費特曼12日在瀕臨伊利湖(Lake Erie)的會議中心，對擠滿會場的數百名支持者發表將近11分鐘的演說，期間不時停下休息；這場活動是費特曼這個月唯一的群眾造勢活動，大病初癒的他正在逐步增加公開行程。

費特曼在演說中指出：「今晚對我來說，重點在於心懷感恩，純粹就是感恩。」身穿招牌式連帽罩衫配牛仔褲的費特曼在演說全程都一直站立。

他說：「我的生命在三個月之前可能就停止了。這是事實。」

他表示，中風的時候如果是在偏遠的艾克郡(Elk County)，而不是在距離中風醫療診所僅20分鐘車程的地點，說不定就沒命了。

費特曼說：「妻子吉賽兒救了我的命。」

共和黨籍賓州聯邦參議員圖米(Pat Toomey)任期屆滿退休，費特曼將代表民主黨爭取遺缺。目前兩黨在參院各占50席的情況下，根據媒體報導，民主黨在期中選舉拿下賓州參議員的希望極高。

費特曼在期中選舉時，面臨的共和黨對手是獲得前總統川普背書的電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)主持人奧茲(Mehmet Oz)。對於費特曼暑假期間沒有現身跑選舉行程，經常發表酸言酸語。奧茲上個月在網路推出假海報，標語寫道「你們看到過這人嗎？」

奧茲12日接受保守派新聞媒體「新聞極限」(Newsmax)專訪時說：「我們表現很好，在全州各地跑選舉，跟我的對手完全不一樣，他都足不出戶。」