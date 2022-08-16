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油罐車排廢氣 新州臭味瀰漫

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州南部地區日前出現刺鼻的氣味，當局隨後追查出是一輛停放的油罐車釋出化學氣體。(ABC電視台截圖)
新澤西州南部地區日前出現刺鼻的氣味，當局隨後追查出是一輛停放的油罐車釋出化學氣體。(ABC電視台截圖)

新澤西州南部地區日前接獲許多通報，聲稱空中瀰漫刺鼻的氣味，當局追查到一輛停放在一座卡車中心的油罐車釋出化學氣體後，消除氣味來源。

新州當局表示，格洛斯特郡(Gloucester)的保羅斯伯勒(Paulsboro)周圍區域皆瀰漫難聞氣味。官方收到的最遠臭味通報是大西洋郡(Atlantic County)的布埃納維斯塔(Buena Vista)。

異味增強後，格洛斯特郡緊急管理局(Gloucester County Emergency Management)當晚11時30分左右，針對東格林威治(East Greenwich)、保羅斯伯勒、吉布斯敦(Gibbstown)與德拉瓦河附近區域發布就地避難(shelter-in-place)指示，約兩小時後解除。

東格林威治警察局長布雷納說明油罐車設計當溫度高達一定程度時，車體會自行排出氣體，車子本身並無洩漏問題。該輛油罐車一直到隔日上午才移除。

警方表示難聞的化學氣體是一種名為Lubrizol 1395(烷基鋅二硫代磷酸鹽Zinc Alkyldithiophosphate)的燃料添加劑。根據其安全數據表資訊，此化學物質可能導致皮膚過敏、眼睛損傷等健康危害。

危險物質處理人員監測現場周圍的空氣品質，證實此次排出的氣體對公眾不造成風險，也未接獲任何因此不適的案例通報。

新澤西州 警察 過敏

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